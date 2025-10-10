Home Nacional "caso farmacias populares: corte de apelaciones rechazó recurso de..."

Caso Farmacias Populares: Corte de Apelaciones rechazó recurso de amparo de Jadue para extender investigación

El Tercer Juzgado de Garantía había determinado reabrir la investigación ligada al exalcalde de Recoleta por 60 días. La defensa del exjefe comunal buscaba corroborar si existió algún acuerdo entre el abogado Luis Hermosilla y Samuel Donoso para actuar en contra del aludido, solicitando ir más allá del mencionado plazo.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó este viernes el recurso de amparo presentado por el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), para lograr una extensión mayor de la investigación en su contra en el marco del caso Farmacias Populares.

El Tercer Juzgado de Garantía había determinado reabrir la investigación ligada al exjefe comunal por 60 días. En ese sentido, la defensa de Jadue buscaba corroborar si existió algún acuerdo entre el abogado Luis Hermosilla y Samuel Donoso para actuar en contra del aludido, solicitando ir más allá del mencionado plazo, consignó 24Horas.

El miércoles, la defensa del exalcalde, Yessica Aguilera, consignó que “el tribunal accedió a la solicitud de la defensa, estamos conformes, toda vez que era lo que pretendíamos, que se realizara, que se permitiera la reapertura para realizar diligencias precisas, que se solicitaron en su oportunidad, que se habían rechazado, el tribunal accedió”.

“La defensa quiere despejar cualquier duda o cualquier antecedente que nos pueda permitir avalar nuestra teoría de la defensa”, agregó.

En el marco de los eventuales chats, la defensa del exjefe comunal enfatizó: “Desconocemos lo que hay en los chats del señor Hermosilla, por lo tanto, eso es lo que necesitamos saber, si hay algo que nos pueda servir para nuestra teoría del caso”, agregó.

Daniel Jadue es acusado de administración desleal, estafa, cohecho, delito concursal y fraude al Fisco.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

CNTV definió orden de aparición de la franja electoral...

Esta se llevará a cabo entre el 17 de octubre y 13 de noviembre de 2025, ambos días inclusive, distribuido en dos bloques de 20 minutos cada uno. En la ocasión se realizaron tres sorteos. En el primero se definió qué tipo de elección abre la franja. Así, la primera emisión de la franja se iniciará a las 12:40 horas con la franja presidencial; mientras la segunda emisión se inicia a las 20:40 horas con la franja parlamentaria.

Leer mas
Nacional

Denuncian que funcionarios de la Seremi de Seguridad d...

El seremi de Seguridad Pública, Jorge Muñoz, confirmó que la institución adoptó medidas inmediatas apenas se tomó conocimiento de la situación, y que el proceso administrativo seguirá los cauces legales correspondientes.

Leer mas
Nacional

Detienen a funcionario de colegio de Alto Hospicio por...

Según informó el subprefecto Gabriel Castillo, subjefe de la Brisex Iquique, los hechos ocurrieron en el año 2024, cuando el acusado “cometió estos delitos en contra de una menor de edad, que en ese tiempo tenía 13 años de edad”.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
4
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/