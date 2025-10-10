Caso Farmacias Populares: Corte de Apelaciones rechazó recurso de amparo de Jadue para extender investigación

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó este viernes el recurso de amparo presentado por el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), para lograr una extensión mayor de la investigación en su contra en el marco del caso Farmacias Populares.

El Tercer Juzgado de Garantía había determinado reabrir la investigación ligada al exjefe comunal por 60 días. En ese sentido, la defensa de Jadue buscaba corroborar si existió algún acuerdo entre el abogado Luis Hermosilla y Samuel Donoso para actuar en contra del aludido, solicitando ir más allá del mencionado plazo, consignó 24Horas.

El miércoles, la defensa del exalcalde, Yessica Aguilera, consignó que “el tribunal accedió a la solicitud de la defensa, estamos conformes, toda vez que era lo que pretendíamos, que se realizara, que se permitiera la reapertura para realizar diligencias precisas, que se solicitaron en su oportunidad, que se habían rechazado, el tribunal accedió”.

“La defensa quiere despejar cualquier duda o cualquier antecedente que nos pueda permitir avalar nuestra teoría de la defensa”, agregó.

En el marco de los eventuales chats, la defensa del exjefe comunal enfatizó: “Desconocemos lo que hay en los chats del señor Hermosilla, por lo tanto, eso es lo que necesitamos saber, si hay algo que nos pueda servir para nuestra teoría del caso”, agregó.

Daniel Jadue es acusado de administración desleal, estafa, cohecho, delito concursal y fraude al Fisco.