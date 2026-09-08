Caso Mariana Sepúlveda: realizan pericias en casa del sospechoso que confesó crimen

Personal de Labocar de Carabineros llegó este martes hasta la vivienda del sospechoso del homicidio de Mariana Sepúlveda, ubicada en el pasaje Logroño en la comuna de Conchalí, Región Metropolitana.

Los funcionarios ingresaron al inmueble con herramientas hidráulicas, palas, picotas y una carretilla para rastrear y excavar un sector donde supuestamente habría estado el cuerpo de Mariana, según lo relatado por el detenido.

Según informó T13, de acuerdo a las primeras informaciones, al lugar llegaron para iniciar nuevas pericias, específicamente en un sector ubicado detrás de la casa del sujeto que fue detenido la tarde de este lunes.

El hombre era vecino de Mariana

La joven desapareció en Conchalí en agosto de 2008. El pasado domingo el caso tuvo un inesperado vuelco después de 18 años.

Durante esa jornada, un hombre de 42 años (G.Q.C) llegó voluntariamente hasta la Quinta Comisaría de Conchalí. Y aseguró ante Carabineros que tenía responsabilidad en la desaparición y muerte de la joven. El sujeto, quien actualmente continúa viviendo en el pasaje Logroño junto a su hermano, era vecino de Mariana y tenía 24 años cuando ocurrieron los hechos.

Tras su declaración, el OS9 de Carabineros asumió las diligencias por instrucción del Ministerio Público. Y comenzó a trabajar para corroborar cada uno de los antecedentes entregados.

Mariana salió de su domicilio durante la mañana del viernes 29 de agosto de 2008 para ir a estudiar. Sin embargo, nunca llegó a destino y desde ese momento su familia perdió todo contacto con ella.

Se hizo reconstitución de escena en agosto de 2021

De acuerdo a T13, durante estos años, la investigación siguió distintas líneas. En agosto de 2021 se realizó una reconstitución de escena para intentar establecer los posibles trayectos que pudo realizar la joven.

Una de las hipótesis apuntaba precisamente a que Mariana podría no haber alcanzado a salir del pasaje Logroño, lugar donde vivía junto a su familia y donde ahora los investigadores concentran parte de sus diligencias.

Según pudo conocer Teletrece Central, durante las primeras diligencias de este lunes se habrían encontrado elementos al interior de la casa que serían de interés investigativo y que podrían sustentar parte de la versión entregada por el sujeto.

De todas formas, para la Fiscalía Centro Norte, el relato entregado por el sujeto aún debe ser contrastado con antecedentes concretos antes de determinar cómo continuará la causa.

Así lo señaló el fiscal de la Fiscalía Regional Centro Norte, Marcelo Cabrera. “Sobre la base de la información que tenemos, esto es que hay una persona que se autoincrimina, se realizaron una serie de diligencias pendientes a verificar si lo que se estaba informando tenía antecedentes fácticos y científicos que pudieran corroborar esa versión“, señaló.

En ese sentido, el persecutor agregó que “cuando tengamos los antecedentes, ahí vamos a determinar si estamos en condiciones de formalizar o de pedir la ampliación de la atención“, consignó el medio citado.