Cathy Barriga ad portas de la medida cautelar: “He vivido muchas batallas, es una injusticia muy grande”

“He vivido muchas batallas, es una injusticia muy grande”, afirmó este jueves Cathy Barriga al salir de su domicilio en Peñaflor rumbo al Centro de Justicia de Santiago para enfrentar la jornada clave de su formalización, ya que se define la solicitud de prisión preventiva en su contra.



En declaraciones a CHV, la exalcaldesa de Maipú dijo que “ha sido fuerte y muy intenso todo esto. Si no tuviera la fortaleza de todo lo que he vivido y lo que me ha tocado defenderme siempre, no habría podido escuchar todo lo que se dijo ayer”.



También pidió transmitir los argumentos de su defensa porque, a juicio de ella, “fue muy clara y sólida”.



“Es un tema de igualdad, de equidad, de transparencia, de ética y que no se hizo, siempre es así. Entonces cuando la gente escucha las palabras tan lapidarias de la parte querellante y que es lo mismo que se ha venido diciendo todo este tiempo, lo encuentro lamentable“, expresó.



También aseveró que ha colaborado con el proceso y que, por tanto, no huiría del país como alega la fiscalía. En cuanto al rol de “madre cuidadora” que argumentó su defensa, indicó que “no me gustaría abordarlo con la prensa y siento que a mis hijos siempre los he cuidado mucho, ojalá que no los expongan tampoco“.



Consultada sobre una eventual prisión preventiva, respondió que “he vivido muchas batallas y ustedes han sido parte como prensa de todos los ataques en Contraloría, más de 50 denuncias que no llegaron a puerto y ahora esto”.



“Creo que es la injusticia más grande que he vivido en la vida, pero esa fortaleza la tengo para enfrentar cualquier cosa. Cuando tú no has hecho nada, esa es la fortaleza que te da tu historia”, concluyó.



LOS ARGUMENTOS



El Noveno Juzgado de Garantía de Santiago resolverá este jueves, en la tercera jornada de formalización, si decreta la prisión preventiva para Barriga, o si la deja con otra medida cautelar de menor intensidad.



Para decidir, el juez Hugo Salgado deberá optar por el argumento de la fiscalía, que alegó “peligro para la seguridad de la sociedad y riesgo de fuga”, o el de la defensa, que pidió rechazar la prisión preventiva debido al rol de “madre cuidadora” de la imputada.



Este miércoles, al fundamentar su solicitud, la fiscal Constanza Encina recordó el caso de la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, quien escapó a Europa. Además, entre otros ejemplos, mencionó que el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, se encuentra en prisión preventiva por un fraude de menor cuantía al de Maipú, de más de 30 mil millones de pesos.



En ese sentido, la fiscal aseguró que el monto defraudado en Maipú equivale a “55 fraudes de Democracia Viva, 28 fraudes de Vitacura, 20 de Algarrobo y 914 veces lo defraudado por la exalcaldesa Karen Rojo”.



Por su parte, el abogado Marcelo Hadwa, defensor de la exalcaldesa, expresó al juez que “mi representada es madre de tres hijos y es cuidadora de dos de esos hijos, el otro ya es mayor de edad, tiene alrededor de 23 años. Pero uno de esos niños tiene un cuadro médico del cual ya nos hemos referido”.



“Tiene calidad de madre cuidadora, no es una situación que se pueda reemplazar o que la reemplace el padre, es una situación. Más allá de eso, no me voy a extender”, señaló el abogado al solicitar que se rechace la prisión preventiva y se decrete una cautelar de menor intensidad como un arresto domiciliario.