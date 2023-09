“Chiqui” Aguayo responde a las críticas de José Miguel Viñuela por sus chistes en “El Purgatorio”: “Se hace la víctima”

Continúan las repercusiones por la polémica generada el pasado jueves en “El Purgatorio”, y es que después de que José Miguel Viñuela revelara su molestia por las rutinas de Luis Slimming y Daniela “Chiqui” Aguayo durante el programa, esta última se refirió a los dichos del exintegrante de Mega.

El actual animador de TV+, señaló hace unos días en “Tal Cual” que “no me reí con la rutina. Encontré, honestamente, ese espacio… Todo el mundo ya sabe que le corté el pelo a una persona, que tuve una sentencia, que pagué, ya está. Pero hacer el 80% de tu rutina con el corte de pelo y lo de Chang, lo encontré de mal gusto”.

En este sentido, y a través del espacio digital de Canal 13 “Qué es de tu Live”, la comediante profundizó en torno al enojo de Viñuela, tras ser consultada sobre a cuál de los invitados que ganaron el paraíso en el estelar lo mandaría al infierno.

“A José Miguel Viñuela, porque anda pelando, se hace la víctima”, contestó, y posteriormente, detalló que “con el Lucho (Slimming) revisamos la rutina, nosotros en el fondo hacemos los chistes en base a todas las cosas públicas tuyas”.

Asimismo, comentó que “ponte tú, al Huevo Fuenzalida, que le dimos harto con su pasado de drogas, estaba muy muerto de la risa. Tú ves esa rutina y es un agrado, él estaba disfrutando mucho, porque para él yo siento que es algo superado”.

“Entonces, creo que para el Jose no está superado lo del tema del corte de pelo, lo de Chang. Como que no es un tema superado para él, no lo tomó con tanto humor”, reflexionó.

Por último, mencionó que “quizás en cinco años más se podría reír un poco más. Él está en todo su derecho de opinar que somos fome y lo que él quiera, el humor es subjetivo”.

Cabe destacar que el pasado martes en “Tal Cual”, Jordi Castell, quien estuvo invitado al mismo capítulo de Viñuela, también criticó el contenido de la rutina de Luis Slimming en el estelar, señalando que “me llama la atención este ensañamiento con una cosa física, cuando a él le sobraban 25 kilos. Pero no soy gordofóbico, ni mucho menos“.