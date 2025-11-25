Choque frontal entre dos vehículos en autopista Los Andes deja tres fallecidos: dos argentinos y un chileno

Home Nacional "choque frontal entre dos vehículos en autopista los andes deja tr..."

Gonzalo Medina, mayor de Carabineros y comisario de San Felipe, detalló que en el automóvil con patente argentina viajaban dos adultos (víctimas fatales) y dos menores de edad, mientras que en el auto con patente nacional se trasladaba sólo un ocupante, quien también murió.

Un grave choque frontal entre dos vehículos se produjo este martes en la autopista Los Andes, el   que dejó a tres personas fallecidas. 

Según consignó 24Horas, de acuerdo a la información proporcionada por Carabineros, el hecho ocurrió a la altura de la comuna de San Felipe, en la Región de Valparaíso, donde se registró la colisión.

A causa del impacto murieron dos personas adultas, de nacionalidad argentina, y un ocupante chileno. 

Gonzalo Medina, mayor de Carabineros y comisario de San Felipe, detalló que en el automóvil con patente argentina viajaban dos adultos (víctimas fatales) y dos menores de edad, mientras que en el vehículo con patente nacional se trasladaba sólo un ocupante, quien también murió. 

“Ambos vehículos, por causas que se investigan, impactaron de frente y resultaron fallecidos dos ocupantes adultos de nacionalidad argentina y un ocupante de nacionalidad chilena”, sostuvo. 

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de los menores de edad. 

