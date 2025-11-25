Choque frontal entre dos vehículos en autopista Los Andes deja tres fallecidos: dos argentinos y un chileno

Un grave choque frontal entre dos vehículos se produjo este martes en la autopista Los Andes, el que dejó a tres personas fallecidas.

Según consignó 24Horas, de acuerdo a la información proporcionada por Carabineros, el hecho ocurrió a la altura de la comuna de San Felipe, en la Región de Valparaíso, donde se registró la colisión.

A causa del impacto murieron dos personas adultas, de nacionalidad argentina, y un ocupante chileno.

Gonzalo Medina, mayor de Carabineros y comisario de San Felipe, detalló que en el automóvil con patente argentina viajaban dos adultos (víctimas fatales) y dos menores de edad, mientras que en el vehículo con patente nacional se trasladaba sólo un ocupante, quien también murió.

“Ambos vehículos, por causas que se investigan, impactaron de frente y resultaron fallecidos dos ocupantes adultos de nacionalidad argentina y un ocupante de nacionalidad chilena”, sostuvo.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de los menores de edad.