Ciedess: todos los multifondos cerraron en junio con ganancias por primera vez en el año

En línea con lo adelantado el 28 de junio pasado por la consultora de temas previsionales Ciedess, por primera vez en siete meses, todos los multifondos de las AFP cerraron un mes -junio de 2023- con resultados positivos.



Según un boletín mensual de elaborado por la consultora, en el sexto mes del año, los fondos más riesgosos, A y B, registraron ganancias de 2,55% y 2,29% respectivamente, mientras que el fondo C, de riesgo moderado presentó un retorno de 1,97%.



Por su parte, los fondos más conservadores, D y E, obtuvieron alzas de 1,76% y 1,54% cada uno.



“El repunte de los mercados a nivel mundial y local sumado a la caída de las tasas de interés y una menor inflación a nivel nacional impactaron positivamente en el desempeño de los multifondos de pensiones en junio de 2023”, explicó Ciedess



La consultora explicó que la rentabilidad de los fondos A y B se debió, principalmente, a los resultados positivos en los principales índices internacionales, los cuales solo fueron contrarrestados parcialmente por la caída del dólar. En tanto, a nivel local, se registró un incremento del Ipsa.



”Pese a que los mercados siguen estando afectados por el conflicto Rusia-Ucrania, las tensiones EEUU-China, los posibles movimientos de tasas por parte de la Fed y los temores a una recesión global; durante junio destacó el acuerdo en torno al techo de la deuda en EEUU, la reducción en los niveles de inflación en ese país y Europa, la pausa en las alzas de tasas y las medidas de estímulo por parte de China”, señaló la entidad.



Asimismo, en el plano nacional ”destacaron las mejoras en las proyecciones de crecimiento para este año, el rechazo al nuevo retiro de fondos previsionales, una inflación menor a la esperada en mayo y el plan de reposición y ampliación de reservas por parte del Banco Central”.



En cambio, la rentabilidad de los fondos C, D y E, se explica “por los resultados de las inversiones en títulos de deuda local y el desempeño de los instrumentos de renta fija extranjeros”.



En todo caso, de acuerdo con Ciedess, en lo que va de 2023 se aprecian resultados negativos para todos los multifondos.



Los fondos A y B registran caídas de -3,23% y -2,31% respectivamente, mientras que el fondo C presenta una baja de -1,79%. Por último, los fondos D y E obtienen pérdidas de -1,63% y -1,63% cada uno.