Home Nacional "científicos chilenos son premiados en reino unido luego de descub..."

Científicos chilenos son premiados en Reino Unido luego de descubrir un curioso hábito de la araña de rincón

La investigación, publicada en la revista Physiological Entomology, analiza el comportamiento térmico de la araña de rincón durante la búsqueda de presas y cómo responde frente a distintas condiciones ambientales.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia

Un equipo de investigadores chilenos de la Universidad Arturo Pratt (UNAP), en Iquique, fue distinguido por la Royal Entomological Society del Reino Unido, tras un particular hallazgo sobre los hábitos de caza de la araña de rincón (Loxosceles).

El estudio titulado “Evaluación de la superposición de nichos térmicos de un sistema depredador-presa: ¿Las arañas eligen temperaturas subóptimas en la búsqueda de presas?”, se posicionó entre los tres trabajos científicos del año, recogió Radio Biobío.

La investigación, publicada en la revista Physiological Entomology, analiza el comportamiento térmico de la araña de rincón durante la búsqueda de presas y cómo responde frente a distintas condiciones ambientales.

El grupo de investigación, liderado por el Dr. Andrés Taucare-Ríos, académico de la Facultad de Ciencias de la UNAP, junto a Weixing Chia-Daponte, estudiante de Biología Marina, y Cristofer Gaete Collao, de Ingeniería en Biotecnología, descubrió que la especie puede modificar sus preferencias de temperatura según el tipo de presa.

Si bien la araña de rincón proviene de ambientes cálidos y prefiere el calor para cazar, también puede adaptarse y buscar en zonas más frías, a las que suelen acudir las presas para evitar ser capturadas.

“Las presas, lo que tratan de hacer es evadir al depredador eligiendo temperaturas bajas. Eso afecta a la araña, porque tiende a no ir a temperaturas bajas, pero aun así se las arregla: tiene estrategias termoregulatorias para poder moverse hacia ambientes más fríos, pero técnicamente no es lo que le gusta“, explicó el Dr. Taucare en diálogo con BiobioChile.

Respecto al reconocimiento de la Royal Entomological Society, el investigador señaló que “en el fondo, valora el esfuerzo que hacemos desde regiones para poder hacer trabajo científico de calidad, usando, en este caso, modelos de estudio que son especies propias de nuestro país”.

Source Texto: La Nación / Foto: Aton (referencial)
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Presidente  Boric destacó trabajo y generosidad de Mar...

“Ha sido un honor para mí tenerte a la cabeza de esta cartera”, manifestó el Mandatario, quien también valoró el rol de Marcel en la aprobación del royalty minero y en la reforma de pensiones, tras una década de estancamiento legislativo.

Leer mas
Nacional

Corte de Apelaciones de Santiago confirma sobreseimien...

El fallo de la Corte de Apelaciones concluyó que, en el marco de la acusación de Raffaella di Girolamo, “no es jurídicamente posible determinar la culpabilidad en el ilícito motivo de la querella”.

Leer mas
Nacional

Cambio de gabinete: Nicolás Grau asume en Hacienda en ...

Nicolás Grau se transforma en el nuevo jefe de la billetera fiscal luego que este jueves se conociera la renuncia al cargo de Mario Marcel. En reemplazo de Grau, entra Álvaro García como ministro de Economía. En Agricultura asume, en reemplazo de Esteban Valenzuela, la exsubsecretaria de la cartera, Ignacia Fernández.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
13
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/