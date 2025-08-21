Científicos chilenos son premiados en Reino Unido luego de descubrir un curioso hábito de la araña de rincón

Un equipo de investigadores chilenos de la Universidad Arturo Pratt (UNAP), en Iquique, fue distinguido por la Royal Entomological Society del Reino Unido, tras un particular hallazgo sobre los hábitos de caza de la araña de rincón (Loxosceles).

El estudio titulado “Evaluación de la superposición de nichos térmicos de un sistema depredador-presa: ¿Las arañas eligen temperaturas subóptimas en la búsqueda de presas?”, se posicionó entre los tres trabajos científicos del año, recogió Radio Biobío.

La investigación, publicada en la revista Physiological Entomology, analiza el comportamiento térmico de la araña de rincón durante la búsqueda de presas y cómo responde frente a distintas condiciones ambientales.

El grupo de investigación, liderado por el Dr. Andrés Taucare-Ríos, académico de la Facultad de Ciencias de la UNAP, junto a Weixing Chia-Daponte, estudiante de Biología Marina, y Cristofer Gaete Collao, de Ingeniería en Biotecnología, descubrió que la especie puede modificar sus preferencias de temperatura según el tipo de presa.

Si bien la araña de rincón proviene de ambientes cálidos y prefiere el calor para cazar, también puede adaptarse y buscar en zonas más frías, a las que suelen acudir las presas para evitar ser capturadas.

“Las presas, lo que tratan de hacer es evadir al depredador eligiendo temperaturas bajas. Eso afecta a la araña, porque tiende a no ir a temperaturas bajas, pero aun así se las arregla: tiene estrategias termoregulatorias para poder moverse hacia ambientes más fríos, pero técnicamente no es lo que le gusta“, explicó el Dr. Taucare en diálogo con BiobioChile.

Respecto al reconocimiento de la Royal Entomological Society, el investigador señaló que “en el fondo, valora el esfuerzo que hacemos desde regiones para poder hacer trabajo científico de calidad, usando, en este caso, modelos de estudio que son especies propias de nuestro país”.