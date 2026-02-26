Había regresado de vacaciones y estaba por jubilar: Revelan la historia del chofer del camión de la tragedia de Renca

La tragedia ocurrida en Renca cumple una semana y deja 12 fallecidos. El hecho se originó tras la explosión de un camión que transportaba gas licuado de petróleo, lo que provocó una emergencia de gran magnitud en el sector.

La fiscal jefe de la Fiscalía Centro Norte, Macarena Cañas, expuso la principal hipótesis. Según indicó, “la responsabilidad estaría radicada en el chofer de un camión de la empresa Gasco, que pierde el control del vehículo, probablemente a exceso de velocidad y causa un choque en cadena con un segundo vehículo mayor, y se produce esta explosión tipo nube por el contenido de gas licuado de petróleo que portaba en su interior”, recogió Emol.

Las diligencias continúan y no se descartan otras líneas investigativas. Desde Fiscalía y Carabineros señalan que el exceso de velocidad sigue siendo una tesis relevante, pero aún en evaluación.

Los gremios del transporte han puesto en duda esa conclusión. Mario Valdés, presidente de los pequeños transportistas de carga, afirmó: “Hay que ver qué le pasó. Yo he visto el video muchas veces y pienso que pudo haberle ocurrido algo”.

La Confederación Nacional del Transporte de Carga pidió cautela. Su presidente, Sergio Pérez, señaló: “Por ningún motivo vamos a responsabilizar al conductor. Es imprescindible que haya una investigación profunda para determinar las causas”.

El conductor era un trabajador con una extensa trayectoria en el rubro. Cercanos indicaron que tenía 65 años y que estaba próximo a jubilar tras toda una vida conduciendo camiones.

Quién era el conductor

El chofer había retomado sus labores tras un período de descanso familiar. El lunes 16 volvió al trabajo luego de vacaciones.

El día del accidente inició su jornada en la madrugada. Salió cerca de las 3:00 desde Maipú con destino a Quintero, donde debía retirar el camión cargado.

Los controles previos al viaje no arrojaron irregularidades. Se le practicaron test de alcohol, drogas y presión, todos con resultados normales.

Las fuentes cercanas descartan problemas de salud como causa del hecho. También cuestionan la hipótesis de exceso de velocidad, destacando su historial sin infracciones.

La identificación del conductor se complicó por el estado del cuerpo. La empresa revisó los registros del vehículo para confirmar su participación en el trayecto.

La familia debió recurrir a peritajes en el Servicio Médico Legal. Se realizaron pruebas de ADN para establecer su identidad.

El cuerpo fue entregado a comienzos de semana y ya se realizaron los funerales. Cercanos señalaron que la empresa ha brindado apoyo económico y legal a las familias afectadas.