Investigadores de la Universidad de Kioto presentaron en Tokio un monje robot impulsado por Inteligencia Artificial, diseñado para impartir consejos espirituales y, en el futuro, aliviar la escasez de religiosos en Japón. El humanoide, apodado “Buddharoid”, fue entrenado con textos budistas —incluidas escrituras esotéricas— y puede responder a preguntas delicadas que algunas personas podrían no sentirse cómodas compartiendo con un monje humano.