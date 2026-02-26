Fin de mes sin lucas: qué hacer en Santiago para panoramas con presupuesto de estudiante

Sobrevivir al fin de mes cuando eres estudiante es complicado si ya estás aburrido de estar en casa y de ver a tus amigos por chat o por llamadas de Discord, y te preguntas qué hacer en Santiago para salir sin quedar en quiebra.

Descubre acá recorrer imponentes museos con entrada liberada, donde renovar tu closet o gastar unas monedas en clásicos arcades: descubre los mejores refugios de la capital para salvar tu fin de semana a puro ingenio y pocas lucas.

Un clásico cultural gratuito de Santiago

Museo de Bellas Artes

Un clásico infalible para quienes buscan qué hacer en Santiago sin gastar de más.

Ubicado en el corazón del Parque Forestal, en José Miguel de la Barra 650, este imponente edificio de inspiración francesa ofrece entrada gratuita y un entorno ideal para desconectarse. Bajo su icónica cúpula de vidrio, es posible recorrer con calma una colección de más de 5.500 obras.

Actualmente, el museo alberga la exposición “145 años: Historias de una colección”, una muestra de largo aliento que reúne más de 300 obras de 250 artistas y estará disponible hasta septiembre de 2027.

Para cerrar la visita, la salida directa al Parque Forestal permite sentarse en el pasto, descansar o improvisar un picnic, o, si prefieres, visitar Barrio Lastarria y pasar por alguno de sus cafés de especialidad para acompañar la tarde y recorrer las tiendas o la feria libre que recorre la avenida principal.

Qué hacer en Santiago para divertirse desde los $500 pesos

Juegos Diana

Ubicado en Avenida San Diego 438, frente al Parque de Almagro, este recinto con más de 90 años de historia es un verdadero parque de atracciones en el corazón de Santiago.

Con una gran variedad de arcades, desde flippers clásicos y simuladores hasta máquinas de baile y clásicos de los 80, ideal para revivir la época dorada de los videojuegos. También tiene una rueda de la fortuna y un carrusel, además de una sala de cine y restaurante.

Agregar, que el precio por partida de cada arcade varia, pudiendo costar la partida $500 pesos y algunas maquinas hasta $1,500 acá la diversión está asegurada.

¿Necesitas renovar el clóset?

Persa Biobío y Víctor Manuel

Si la billetera aprieta pero las ganas de armar buenos outfits sobran, el Barrio Franklin se posiciona como un paraíso indiscutido. Recorrer el Persa Biobío y el Persa Víctor Manuel es una parada obligada para quienes buscan qué hacer en Santiago sacándole el máximo provecho a un presupuesto acotado.

La zona concentra una oferta prácticamente inabarcable de prendas y objetos, tanto dentro de sus icónicos galpones como en los puestos de calle, transformando el vitrineo de fin de semana en un panorama gratuito por sí solo.

Dentro de este circuito de moda circular, hay paradas como el Galpón Cordillera, en Placer 657, y Punto Vintage, en San Isidro 2225, Galpón 3. Donde es posible encontrar ropa usada seleccionada, acorde a la economía universitaria: con prendas de los 80 hasta pasado los 2000 aquí hay prendas de lujo recuperadas, accesorios y ese par de zapatillas únicas que pueden darle un sello personal al clóset sin vaciar la cuenta.

Qué hacer en Santiago para una escapada al aire libre

Parque Mahuida

Ubicado en Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco 11095, en la comuna de La Reina. La entrada al recinto es solo de $1.000, este pulmón verde de 160 hectáreas ofrece un escape directo a la precordillera

Ideal para armar grupo y salir a realizar trekking. Sea caminata tranquila por el Sendero Loma Pelada (alrededor de una hora y media) o subir la apuesta con la ruta hacia el Cerro La Cruz, para quienes buscan un desafío mayor.

El panorama no se queda solo en caminar. Para liberar estrés con adrenalina, el parque suma actividades como Vértigo Park, el columpio gigante Swing y el Rodelbahn o tobogán de montaña.

Y si la idea es cerrar con algo más calmado, el recinto permite recorrer exposiciones gratuitas de la Sociedad de Escultores y el Museo Campesino, completando un panorama redondo a los pies de la cordillera.

¿Quieres conocer la sede del Ministerio de las Culturas sin gastar un peso?

Palacio Pereira

Ubicado en Huérfanos 1515, el Palacio Pereira es un edificio neoclásico restaurado y convertido en un centro cultural de entrada liberada.

Sus patios interiores bañados de luz natural y techos de doble altura acogen salas de exhibición y centros de documentación, además de una sala de Lectura y Bibliomás+, el espacio de lectura de Bibliometro donde puedes pedir préstamos de libros gratuitos.

Además, de que el recinto alberga al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y se ha consolidado como un espacio activo en pleno centro histórico.

Para complementar la visita, el palacio alberga la cafetería La Huérfana, reconocida entre las 36 mejores de Chile por The Best Coffee Shops 2025, con cafés de granos seleccionados y opciones dulces, como queques de arándano o yogurt con granola, que se ajustan bien al presupuesto estudiantil.