Qué hacer en Santiago: panoramas y ruta gastronómica por el Barrio París – Londres

¿Qué hacer en Santiago? si estás buscando un panorama que combine historia, cultura y buena gastronomía en un solo lugar, el Barrio París-Londres, con sus calles de arquitectura patrimonial y aire europeo, invita a caminar sin prisa, descubrir rincones con identidad propia y dejarse sorprender por su propuesta cultural y culinaria.

Desde espacios creativos donde el arte y la comunidad se toman el protagonismo, hasta heladerías artesanales y cafés de especialidad, el barrio ofrece alternativas para todos los gustos. Ya sea para un paseo de fin de semana o simplemente para recorrer esta ruta gastronómica y cultural por París-Londres.

Qué hacer en Santiago: arte, cultura y gastronomía en el Barrio París-Londres

Espacio Londres

Una de las paradas imperdibles es Espacio Londres, una comunidad que reúne a artistas, gestores y emprendedores, donde se vive cultura y creación en su máximo esplendor.

Aquí las ideas se transforman en acción a través de actividades que combinan arte, oficios, música en vivo y gastronomía.

Con la llegada de marzo, el barrio vuelve a activarse en los días 21 y 22 de marzo de 2026. Durante ese fin de semana, el sector histórico y patrimonial se llena de vida con propuestas culturales y zona kids, convirtiéndose en un panorama ideal para recorrer y descubrir qué hacer en Santiago.

Londres 45 Bistro Bar

Londres 45 Bistro Bar, es un espacio que combina cocina, coctelería de autor y un entorno patrimonial único.

Ubicado en una casona con más de un siglo de antigüedad, el lugar destaca por su propuesta gastronómica, que incluye pastas, carpaccios, preparaciones de carne y hamburguesas, en una carta pensada para compartir y disfrutar.

Más que un restaurante, Londres 45 busca ofrecer una experiencia que vincula gastronomía, arte, cultura y música, integrándose al circuito turístico y patrimonial del sector. Una alternativa ideal si quieres sumar una parada culinaria con identidad propia en tu ruta por el Barrio París-Londres.

Qué hacer en Santiago: si buscas una pausa dulce por este barrio

Moritz Eis

Moritz Eis es una heladería de origen europeo que llegó a Chile con la idea de ofrecer helados totalmente naturales, elaborados sin aditivos, conservantes ni colorantes artificiales, con sabores premium que se sienten auténticos y frescos. Varias de sus preparaciones se destacan por su creatividad, como opciones de sorbet o helado cremoso con frutas como mango, coco al agua, limón menta y otras alternativas que combinan intensidad y frescura.

Cuenta con varias sucursales en lugares como Londres 48 (Barrio París-Londres), Nueva Costanera y otras zonas de Santiago, por lo que es una opción ideal para disfrutar un helado artesanal en la ciudad.

R3 Coffee

Si estás buscando qué hacer en Santiago y andas con ganas de una pausa por un café, R3 Coffee es el lugar ideal para visitar si andas por el Barrio París – Londres.

En R3 Coffee puedes encontrar una variedad de preparaciones clásicas y de especialidad, desde espresso y flat white hasta filtrados y bebidas frías de café, además de opciones con matcha, infusiones y chocolate caliente. Su compromiso con prácticas sostenibles se refleja en el uso de filtros reutilizables y vasos ecológicos, ya que busca reducir el impacto ambiental.

Es una opción acogedora, pet friendly y con un ambiente tranquilo que convierte a R3 Coffee en una de las cafeterías más recomendadas por las personas.