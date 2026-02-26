Qué hacer en Santiago: los mejores lugares para comer wraps

¿Qué hacer en Santiago? si estás buscando una alternativa rápida, sabrosa y fácil de comer en cualquier momento del día, los wraps se han convertido en una de las opciones favoritas en la capital. Versátiles, personalizables y perfectos tanto para un almuerzo al paso como para una comida más contundente, este formato combina proteínas, vegetales y salsas en una tortilla llena de sabor.

Aquí te contamos cuáles son los mejores lugares para disfrutar wraps en la Región Metropolitana, cuando andas en busca de algo delicioso, fresco y sin complicaciones.

Qué hacer en Santiago: wraps clásicos y contundentes para todos los gustos

Mr Wrap

Dirección: Eliodoro Yáñez 1234, local 105, Providencia, Región Metropolitana.

Esta tienda se especializa en wraps preparados al instante con ingredientes frescos que puedes elegir tú mismo. Consiste en una tortilla rellena de proteínas, vegetales, salsas y toppings, el cual puedes ir ajustando desde la base hasta los complementos.

Además de su formato regular, también ofrecen Wrap Mini, ideal si quieres probar una porción más ligera, por si quieres un almuerzo rápido o una comida al paso. Mr Wrap es un punto culinario para quienes buscan qué hacer en Santiago cuando se trata de comidas prácticas, sabrosas y personalizables.

Street Wrap

1)Dirección: Av. La Florida 9660, local 5, La Florida, Región Metropolitana.

2)Dirección: José Domingo Cañas 2151, Local B, Ñuñoa, Región Metropolitana.

3)Dirección: Catedral 1275, Santiago, Región Metropolitana.

Street Wrap se especializa en wraps, con diferentes opciones de proteínas, acompañadas de vegetales, salsas y toppings. Cuentan con 17 locales distribuidos en distintos puntos y varios se encuentran en Santiago, lo que facilita encontrar uno cerca tuyo.

Además, cuentan con menús y promociones según la sucursal o el horario, lo que lo convierte en una alternativa conveniente. Una parada ideal para quienes disfrutan de los wraps con una oferta que se adapta a distintos paladares.

Qué hacer en Santiago: wraps personalizables y opciones saludables

Wally’s Chile

1)Dirección: Pérez Valenzuela 1231, Providencia, Región Metropolitana.

2)Dirección: Cam. Las Flores 12640, Local 14, Las Condes, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres probar wraps contundentes con acompañamiento, Wally’s Chile es otra alternativa para sumar a tu ruta.

Aunque su carta es amplia, con hamburguesas, papas fritas caseras, ensaladas, desayunos, brunch y postres, también destacan sus wraps, con opciones de pollo, vegetarianas y veganas.

Un dato importante es que los martes y jueves tienen promociones especiales en wraps de pollo, vegetarianos o veganos, que pueden incluir papas fritas y bebida en formato menú.

Gracias a su propuesta diversa Wally’s se convierte en una opción versátil si buscas wraps por la Región Metropolitana.

Green Lab

1)Dirección: Cerro El Plomo 5931, Local B, Las Condes, Región Metropolitana.

2)Dirección: Manuel Montt 1954, Providencia, Región Metropolitana.

3)Dirección: El León 13881, Lo Barnechea, Región Metropolitana.

Si estás pensando qué hacer en Santiago y quieres disfrutar un wrap delicioso, fresco, Green Lab es una excelente alternativa dentro de la comida saludable y personalizable de la ciudad.

En Green Lab puedes armar tu wrap desde cero eligiendo tus ingredientes favoritos, tu proteína, como pollo, carne o alternativas vegetarianas, la base que prefieras, vegetales, toppings y la salsa que más te guste. Esto te permite combinar sabores clásicos o atreverte a probar opciones innovadoras según tu paladar.

La propuesta de Green Lab se basa en ofrecer comida rápida saludable y sustentable, con atención a la calidad de los ingredientes, la frescura y la posibilidad de adaptar los platos a distintos estilos de alimentación. Además, tienen sucursales en muchos lugares más de Santiago que puedes comprobar por su página web.