Científicos descubren “súper Tierra” que orbita en zona habitable de su estrella madre

Orbitando en una zona habitable de una estrella roja a 137 años luz, un grupo de científicos descubrió una “súper Tierra”, un planeta rocoso con características similares a la Tierra. Conocido como TOI-715 b, el cuerpo celeste es aproximadamente una vez y media más grande que nuestro planeta y se encuentra a una distancia de su estrella que podría propiciar la temperatura adecuada para la formación de agua líquida.

Según consignó Radio Biobío, el descubrimiento fue posible debido a los datos del cazador de exoplanetas TESS de la NASA, los cuales fueron analizados por científicos y que fueron publicados en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. De acuerdo con la NASA, TOI-715 b apareció en el momento justo: su estrella madre es una enana roja, más pequeña y fría que el Sol.

Asimismo, este sistema solar podría albergar un segundo planeta del tamaño de la Tierra y podría, también, habitar justo dentro de la zona habitable. Estos planetas poseen órbitas mucho más cercanas en comparación con las que rodean estrellas similares al Sol, por lo que las enanas rojas, al ser más pequeñas, permiten a los planeta agruparse a distancias más cercanas y aún mantenerse dentro de la denominada “zona habitable”, consignó el citado medio.

De esta manera, TOI-175 b se suma a la lista de planetas que podrían ser examinados en detalle por el telescopio Webb, con la posibilidad de buscar indicios de su atmósfera. La viabilidad de esta exploración dependerá de diversas características del planeta, incluida su masa y la posibilidad de clasificarlo como un “mundo acuático”.

A su vez, si la existencia del potencial segundo planeta del sistema también se verifica, se convertiría en el planeta más pequeño dentro de la zona habitable descubierto por TESS hasta la fecha.