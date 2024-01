Cinco de 6 ministros que estuvieron en casa de Zalaquett registrarán reuniones en la Ley del Lobby

Los ministerios de Economía, Trabajo, Agricultura, Relaciones Exteriores y Medio Ambiente registraron bajo la Ley del Lobby las reuniones con empresarios que se llevaron a cabo en la casa del lobbista y exalcalde Pablo Zalaquett.



Según consignó Emol, esta situación se da luego que el jueves el Presidente Gabriel Boric instruyera a los seis ministros involucrados en la polémica a evaluar el registro de estas citas en la plataforma y que respondan en el menor plazo los oficios que fueron enviados desde la Contraloría.



La cartera de Economía señaló que “en atención a la solicitud del Presidente Gabriel Boric hacia los ministros que sostuvieron reuniones en la casa de don Pablo Zalaquett, de evaluar la necesidad de registrar dichos encuentros en la plataforma Infolobby, el ministro de Economía, Fomento y Turismo ha decidido incorporar el encuentro del 13 de noviembre de 2023 en dicha plataforma”.



En esta línea, explicaron que el ministro Nicolás Grau “ha decido también a futuro registrar todas las reuniones, sin importar el objeto del encuentro, en la plataforma Infolobby”.



Desde Agricultura recalcaron que el ministro Esteban Valenzuela y su equipo “evaluaron la pertinencia de registrar la reunión en la plataforma, y aunque no hay ilegalidad alguna, se decidió subir el encuentro a la plataforma”.



En tanto, la Cancillería señaló que el ministro Alberto van Klaveren “conversó con el Presidente, y en aras de la transparencia y para no seguir profundizando esta polémica, ha decidido registrar en la plataforma lobby el encuentro del que participó”.



“Si bien no es algo que exija la ley, por la naturaleza misma de la cita, nunca ha tenido ningún inconveniente con que se sepa que participó de este encuentro”, complementaron.



Mientras que, el Ministerio de Medio Ambiente tomó la decisión de registrar de ahora en adelante en la plataforma Infolobby todos los encuentros en los que haya estado la ministra Maisa Rojas, sin distinguir el propósito de estos. A partir de la solicitud del Presidente de evaluar la necesidad de registrar los encuentros con Pablo Zalaquett, hemos decidido también realizar su registro”.



Desde el Interior, la ministra Carolina Tohá dijo que continúan “sosteniendo que aquí no hay ninguno de los requisitos y elementos de lobby, por eso no la vamos a inscribir” y recalcó que es “necesario hacer ese ejercicio, porque ha habido mucho interés en este tema, ha generado polémica”.