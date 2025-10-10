CNTV definió orden de aparición de la franja electoral para la elección presidencial y parlamentaria

El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) realizó este viernes el sorteo público para definir el orden de aparición de la franja electoral para la elección presidencial y parlamentaria, que se llevará a cabo entre el 17 de octubre y 13 de noviembre de 2025, ambos días inclusive, distribuido en dos bloques de 20 minutos cada uno.

La actividad contó con la presencia de la presidenta del Servicio Electoral (Servel), Pamela Figueroa, y del director de dicha entidad, Raúl García.

En la ocasión se realizaron tres sorteos. En el primero se definió qué tipo de elección abre la franja. Así, la primera emisión de la franja se iniciará a las 12:40 horas con la franja presidencial; mientras la segunda emisión se inicia a las 20:40 horas con la franja parlamentaria.

En segundo lugar, se sorteó el orden de aparición de los pactos y partidos dentro de la elección parlamentaria. Dicho orden será el siguiente: Movimiento Amarillos por Chile; Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista; Partido Alianza Verde Popular; Partido de Trabajadores Revolucionarios; Verdes, Regionalista y Humanistas; Independientes fuera de pacto; Cambio por Chile; Popular; Partido de la Gente;Partido Ecologista Verde; Chile Grande y Unido; y, por último, Unidad por Chile.

En tercer lugar, se definió el orden de aparición de la franja presidencial para el primer día de emisión, quedando de la siguiente manera: Jeannette Jara, Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez- Ominami, Franco Parisi, Eduardo Artés, Johannes Kaiser, Evelyn Matthei y José Antonio Kast. Este orden rotará diariamente.

El presidente del CNTV, Mauricio Muñoz, destacó el rol de la televisión en los procesos eleccionarios y recordó las funciones del organismo que son “verificar que los tiempos de cada propaganda cumplan con lo establecido, que el material tenga la calidad técnica necesaria para ser emitido en televisión y que contenga lengua de señas”.

Por su parte, la presidenta del Servel, Pamela Figueroa, hizo hincapié en la importancia de la responsabilidad e integridad en la entrega de información a la ciudadanía en los procesos eleccionarios.

La franja electoral se emitirá en todas las señales de los concesionarios de televisión abierta de libre recepción, tanto a nivel nacional, como regional, local y comunitario.

El día martes 14 de octubre entre las 08:30 y 12:00 horas se inicia la entrega de material audiovisual por parte de las candidaturas participantes, la que podrá realizarse de manera presencial o remota a través de una plataforma en línea habilitada para estos fines.

En cuanto a los contenidos emitidos, son los partidos políticos o pactos los responsables de los contenidos que difundan a través de su espacio en la franja, por lo que el Consejo Nacional de Televisión no cuenta con atribuciones para fiscalizar su contenido.