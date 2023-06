“Coke” Hevia contraatacó ante dichos de Bravo: “Si habláramos de la vida privada de los jugadores…”

Una fuerte polémica envolvió este martes al periodista “Coke” Hevia y a Claudio Bravo en redes sociales, quienes se enfrascaron en una discusión vía Twitter. Todo comenzó cuando el comunicador manifestó que el portero no debía volver a ser citado a La Roja debido a su ausencia por motivo de vacaciones.

“Si Claudio Bravo prefiere privilegiar sus vacaciones, que está en todo su derecho, creo que ya estamos ya”, fueron parte de los dichos que llegaron a Bravo, quien no dudó en responder. “El de la cantina dirá siempre lo que quiera. Pero jamás la verdad”, replicó el arquero nacional, quien adjuntó un polémico video del periodista.

No obstante, Hevia se tomó unos minutos en el programa “Pauta de juego” para responderle al capitán de La Roja.

“Por mi parte, solo decir que ayer manifesté que no me gustaban los permisos especiales, y que me habría gustado tenerlo en Chile”, comenzó diciendo el periodista. “Ante eso y alguna conversación en Twitter, Claudio Bravo se enojó y me tiró encima un tema personal. Todo el mundo sabe, el video ese que me grabaron cuando estaba de mambo, que tuvo consecuencias familiares, judiciales”, agregó.

“Si Claudio Bravo dice que yo soy un mal periodista, perfecto, tiene toda la razón. Yo solo dije que no creía en estos permisos especiales, y sacó lo personal. En este programa siempre hemos defendido la vida privada de los jugadores, excepto cuando están en proceso de concentración”, expresó.

Cerrando su descargo, Hevia lanzó un dardo al arquero: “Y no va más que eso, porque si nosotros habláramos de la vida privada de los jugadores…”, cerró antes del corte a comerciales.