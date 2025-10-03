Home Nacional "colina concreta reordenamiento del comercio en avenida concepción..."

Colina concreta reordenamiento del comercio en Avenida Concepción para reforzar seguridad y convivencia ciudadana

Patricia Schüller Gamboa
La Municipalidad de Colina, a través de un trabajo coordinado entre los equipos de Inspección Municipal, Operaciones, Seguridad Pública, Asesoría Urbana y Colina Emprende, implementó un importante reordenamiento del comercio regulado en Avenida Concepción, en el tramo comprendido entre la Carretera General San Martín y calle Ruiz Tagle.

La iniciativa benefició a 57 comerciantes con patente municipal, quienes recibieron toldos renovados, más compactos y funcionales, que permiten continuar con sus actividades sin interrumpir el tránsito peatonal. En paralelo, Colina Emprende asumirá la reposición de cualquier estructura que presente desperfectos, asegurando así la continuidad y orden del sector.

Este proceso se enmarca en un trabajo iniciado hace aproximadamente un año, enfocado en retirar a quienes ejercían sin patente y regularizar la situación de los vendedores que cumplen con la normativa. De esta forma, quienes cuentan con permisos al día y tributan formalmente, son los que hoy mantienen sus puestos en condiciones reguladas y ordenadas.

El reordenamiento busca, además, reforzar la seguridad ciudadana, mejorando la circulación de peatones y vehículos en un punto clave de la comuna. Según informaron desde la Municipalidad, el plan se ampliará progresivamente hacia otros sectores donde el comercio irregular interrumpe la convivencia en espacios públicos.

“Queremos que quienes trabajan en la vía pública lo hagan en orden, con sus permisos al día y sin afectar la circulación de las personas. Recuperar estos espacios significa devolverle a la comunidad la posibilidad de convivir mejor”, destacó la alcaldesa Isabel Valenzuela Ahumada.

Con esta acción, Colina avanza en su objetivo de recuperar y resguardar espacios públicos, resituando el comercio regulado en un marco de mayor seguridad, orden y respeto para todos los vecinos y vecinas.

Source Texto: La Nación.
Patricia Schüller Gamboa

1
