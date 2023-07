Comisión contra la Desinformación realizó este martes su primera sesión

La Comisión Asesora contra la Desinformación realizó este miércoles su primera sesión en el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

La instancia tendrá como objetivo asesorar en temas sobre desinformación y calidad democrática, alfabetización digital, desinformación en plataformas digitales y buenas prácticas digitales, además realizará recomendaciones sobre políticas públicas.



Durante el primer encuentro que se realizó este martes, la ministra de Ciencia, Aisén Etcheverry, señaló que la comisión “fue convocada para, desde la ciencia y la tecnología, ayudarnos a comprender un fenómeno que es global, que es el de la desinformación. A partir de esa comprensión y qué significa en nuestro país, emitir recomendaciones vinculadas a alfabetización digital, mejores prácticas, regulación y autoregulación y cosas que aún no sabemos porque para eso está la comisión”.



La comisión se reunirá cada 15 días, y las decisiones se tomarán por consenso con acuerdo de todos los comisionados.



De esta forma, la comisión emitirá dos informes, uno a finales de agosto y otro a fines de noviembre. Es así como Etcheverry comentó que se vuelve un espacio 100% técnico, pero “tiene que ser abordado el tema desde distintos espacios: político, regulatorio y de la ciencia y tecnología, que es el de esta comisión”.



“El trabajo que hace la prensa no es objeto de esta comisión, tampoco de casos particulares, ni definir qué contenido es verdadero y qué no. Si no acotarnos a un fenómeno sociológico, tecnológicos, con componentes psicológicos, y que tiene que ser comprendido a cabalidad para poder enfrentarlo. Es la síntesis del conocimiento disponible en términos abstractos de un fenómeno relevante”, puntualizó la secretaria de Estado.



Por su parte, la directora ejecutiva de Fundación Multitudes e integrante de la comisión, Paulina Ibarra, detalló que el análisis de la desinformación pretende “entender un poco el contexto de la desinformación en nuestro país. Cada contexto está bastante localizado, no es la única comisión en el mundo y hay muchas multilaterales que trabajan este tema en particular”.



En esta línea, la ministra Etcheverry afirmó que “dentro de las posibles recomendaciones que puede hacer la comisión está la alfabetización digital”.



“Puede haber recomendaciones de política pública que pueden manifestarse en regulación, no en el sentido de redactar un proyecto de ley, sino que decir: ‘Este es un espacio que a lo mejor no está cubierto por la regulación, pero que sería interesante revisar'”, indicó.