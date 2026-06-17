Comisión revisora votará el próximo lunes informe sobre la AC contra exministro Grau

La comisión revisora de la Acusación Constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, informó que el próximo lunes votará el informe sobre el libelo y que, además, se suspendió la sesión de este viernes debido a la gran cantidad de invitados que se excusaron de asistir.



Los parlamentarios integrantes cuestionaron las inasistencias y afirmaron que “tendremos que conformarnos con las opiniones que han vertidos expertos por la prensa”.



La presidenta de la comisión, la diputada Marcela Hernando (Partido Radical), tras la sesión de este miércoles abordó la situación de los expertos y detalló que “de todos los invitados que han propuesto tanto la parte acusadora como la defensa y los propios diputados, ha habido 14 excusas y solamente 7 respuestas afirmativas”.



En ese contexto, la parlamentaria adelantó que “vamos a terminar el próximo día lunes. Probablemente este viernes no tengamos que sesionar porque todas las personas que estaban invitadas han declinado de asistir”.



Respecto a las inasistencias, Hernando comentó que “esto puede ser interpretado de diferentes maneras”. Manifestó que “lo siento mucho porque en alguna medida le resta posibilidades de conocer las opiniones de personas expertas”.



Destacó que “la reunión de hoy fue muy productiva, escuchamos a ambas partes y eso verdaderamente permite a uno irse haciendo un juicio objetivo”. Sin embargo, señaló que “tendremos que conformarnos con las opiniones que han vertido expertos por la prensa u otros medios y que son conocidas”.



Considerando lo anterior, la diputada hizo un llamado “a todo el mundo a informarse respecto a lo que está pasando”.



Finalmente, Hernando afirmó respecto al informe de la comisión que “estaríamos votando el día lunes si es que todo transcurre como lo tenemos planificado, y el día martes se estaría votando en la Sala”.