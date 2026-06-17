DT de Portugal defiende los 90 minutos en cancha de Ronaldo: “No tratamos a Cristiano por su edad”

Portugal y Cristiano Ronaldo tuvieron un tibio debut en el Mundial 2026, tras empatar 1-1 este miércoles con República Democrática del Congo por el Grupo K.

Luego del encuentro, el DT del combinado luso, Roberto Martínez, habló en conferencia de prensa, y defendió la presencia durante todo el partido de “CR7”.

El estratega español recalcó que, pese a los 41 años de Cristiano, no evalúa al ex Real Madrid “por su edad”, sino por cómo se siente.

“Vamos paso a paso, el próximo partido es en seis días. No tratamos a Cristiano por su edad, sino por sus sensaciones, por cómo está”, sostuvo, según consignó Radio Cooperativa.

Además, señaló que “en un partido como este, cuando necesitas goles, necesitas a Cristiano en el campo”.

Por otra parte, planteó que “un Mundial es un torneo en el que esto puede pasar. En 2022, Argentina pierde con Arabia Saudí en el debut y luego gana el Mundial. En 2010 España pierde contra Suiza y luego gana el Mundial”.

De igual manera, Martínez mostró cierta autocrítica. “Hoy comenzamos muy, muy bien, con control, llegadas, marcamos en un momento que normalmente ayuda mucho, pero tuvo un efecto contrario. Intentamos mantener el control, dimos oportunidad a Congo de armar contragolpes y perdimos verticalidad”.

“Tenemos que mejorar, tenemos que tener autocrítica”, sentenció.