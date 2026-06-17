Home Triunfo "dt de portugal defiende los 90 minutos en cancha de ronaldo: “no ..."

DT de Portugal defiende los 90 minutos en cancha de Ronaldo: “No tratamos a Cristiano por su edad”

Roberto Martínez, técnico del elenco luso, habló en conferencia de prensa luego del empate 1-1 ante República Democrática del Congo, en el debut de ambos equipos en el Mundial 2026.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
DT de Portugal defiende los 90 minutos en cancha de Ronaldo: “No tratamos a Cristiano por su edad”

Portugal y Cristiano Ronaldo tuvieron un tibio debut en el Mundial 2026, tras empatar 1-1 este miércoles con República Democrática del Congo por el Grupo K. 

Luego del encuentro, el DT del combinado luso, Roberto Martínez, habló en conferencia de prensa, y defendió la presencia durante todo el partido de “CR7”.

El estratega español recalcó que, pese a los 41 años de Cristiano, no evalúa al ex Real Madrid “por su edad”, sino por cómo se siente. 

“Vamos paso a paso, el próximo partido es en seis días. No tratamos a Cristiano por su edad, sino por sus sensaciones, por cómo está”, sostuvo, según consignó Radio Cooperativa.

Además, señaló que “en un partido como este, cuando necesitas goles, necesitas a Cristiano en el campo”.

Por otra parte, planteó que “un Mundial es un torneo en el que esto puede pasar. En 2022, Argentina pierde con Arabia Saudí en el debut y luego gana el Mundial. En 2010 España pierde contra Suiza y luego gana el Mundial”. 

De igual manera, Martínez mostró cierta autocrítica. “Hoy comenzamos muy, muy bien, con control, llegadas, marcamos en un momento que normalmente ayuda mucho, pero tuvo un efecto contrario. Intentamos mantener el control, dimos oportunidad a Congo de armar contragolpes y perdimos verticalidad”.

“Tenemos que mejorar, tenemos que tener autocrítica”, sentenció.

Sorpresa en el Mundial: Portugal de Cristiano Ronaldo no pudo con RD Congo y empató en su debut 
Source Texto: La Nación/Foto: X
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Comisión revisora votará el próximo lunes informe sobr...

La presidenta de la comisión, la diputada Marcela Hernando (Partido Radical), tras la sesión de este miércoles abordó la situación de los expertos y detalló que “de todos los invitados que han propuesto tanto la parte acusadora como la defensa y los propios diputados, ha habido 14 excusas y solamente 7 respuestas afirmativas”.

Leer mas
Tendencia
VIDEO: Un robot en el Everest Nepal se plantea una pru...

El proyecto surge luego de que el androide llamara la atención recientemente al completar una media maratón en Pekín, demostrando capacidades de movilidad que han despertado interés internacional.

Leer mas
Vanguardia
Revelan nombres del posible jurado de Fiebre de Canto,...

La información fue dada a conocer por Pablo Candia, quien aseguró que el espacio de talentos ya se encuentra en pleno proceso de búsqueda de sus jueces.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
6
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/