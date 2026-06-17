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Cámara de Diputados aprobó proyecto para elevar deuda fiscal en US$6.200 millones: Pasó al Senado

La votación fue de 94 votos a favor, 52 en contra y una abstención, del liberal Alejandro Bernales. Al ser una ley de quórum calificado o de mayoría absoluta, el Gobierno necesitaba 78 de las 155 preferencias de la Cámara Baja.

Patricia Schüller Gamboa
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Cámara de Diputados aprobó proyecto para elevar deuda fiscal en US$6.200 millones: Pasó al Senado

La Sala de la Cámara de Diputados aprobó, en general y en particular, el proyecto promovido por el Ejecutivo que solicita 6.200 millones de dólares adicionales de autorización de endeudamiento, que podrán materializarse hasta el 31 de diciembre de este año.

La votación fue de 94 votos a favor, 52 en contra y una abstención, del liberal Alejandro Bernales. Al ser una ley de quórum calificado o de mayoría absoluta, el Gobierno necesitaba 78 de las 155 preferencias de la Cámara Baja.

Ahora, el tema es derivado al Senado a su segundo trámite.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó que el Presupuesto 2026 no está adecuadamente financiado y que es preciso resolver problemas de deudas de arrastre con proveedores.

Además, aseguró que se están haciendo todos los esfuerzos para que los ajustes presupuestarios en la cartera de Salud se hagan en gestión.

“Siempre priorizaremos la atención de los pacientes”, comentó.

Según explicó el Gobierno durante el trámite, el mayor endeudamiento se debe, principalmente, a tres materias.

La primera apunta a un déficit fiscal más alto que el contemplado en la Ley de Presupuestos 2026, en particular por menores ingresos efectivos. Este déficit se proyecta en 3.800 millones millones de dólares.

Un segundo tema que fundamenta esta solicitud de endeudamiento es una apreciación del peso respecto del dólar, cuando es preciso financiar el mismo nivel de obligaciones en moneda nacional.

Tal como se especificó, “cada dólar rinde menos pesos chilenos”. Este punto alcanzaría a 900 millones de dólares.

Por último, el Ejecutivo argumentó que se requieren 1.500 millones de dólares para atender oportunamente las obligaciones fiscales, es decir, deuda flotante del Estado con proveedores.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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