Revelan nombres del posible jurado de Fiebre de Canto, estelar que sucederá a Fiebre de Baile

Fiebre de Canto, el nuevo programa estelar de Chilevisión conducido por Diana Bolocco, comienza a definir a quienes integrarían su jurado. Aunque todavía no existen anuncios oficiales, ya circulan algunos nombres que estarían siendo evaluados por la producción.
La información fue dada a conocer por Pablo Candia, quien aseguró que el espacio de talentos ya se encuentra en pleno proceso de búsqueda de sus jueces, recogió La Cuarta.
Entre las opciones que se estarían considerando figura Javiera Mena, reconocida cantante chilena de electropop, justo cuando cumple dos décadas de trayectoria artística.
A la artista se sumaría la soprano Verónica Villarroel, quien recientemente tuvo un rol destacado como presidenta del jurado de las competencias internacional. Y también folclórica del Festival de Viña del Mar 2026.
Otra de las figuras que estaría siendo analizada para integrar el panel es Emilia Dides. Quien fue ex Miss Chile y ganadora del programa “Rojo, el color del talento”.
Asimismo, dentro de las alternativas también aparece Vasco Moulian, quien retomaría su conocido papel de jurado exigente en espacios televisivos de este tipo.
Nombres aún no están confirmados
Por ahora, ninguno de los posibles integrantes ha sido ratificado por Chilevisión, por lo que las conversaciones seguirían en etapa preliminar.
De concretarse estas incorporaciones, el programa apostaría por un panel compuesto por artistas provenientes de distintos ámbitos del espectáculo y la música.
Mientras tanto, la estación continúa afinando los detalles de “Fiebre de Canto”, uno de sus próximos proyectos para el horario estelar.