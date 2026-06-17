Home Vanguardia "revelan nombres del posible jurado de fiebre de canto, estelar qu..."

Revelan nombres del posible jurado de Fiebre de Canto, estelar que sucederá a Fiebre de Baile

La información fue dada a conocer por Pablo Candia, quien aseguró que el espacio de talentos ya se encuentra en pleno proceso de búsqueda de sus jueces.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
Revelan nombres del posible jurado de Fiebre de Canto, estelar que sucederá a Fiebre de Baile

Fiebre de Canto, el nuevo programa estelar de Chilevisión conducido por Diana Bolocco, comienza a definir a quienes integrarían su jurado. Aunque todavía no existen anuncios oficiales, ya circulan algunos nombres que estarían siendo evaluados por la producción.

La información fue dada a conocer por Pablo Candia, quien aseguró que el espacio de talentos ya se encuentra en pleno proceso de búsqueda de sus jueces, recogió La Cuarta.

Entre las opciones que se estarían considerando figura Javiera Mena, reconocida cantante chilena de electropop, justo cuando cumple dos décadas de trayectoria artística.

A la artista se sumaría la soprano Verónica Villarroel, quien recientemente tuvo un rol destacado como presidenta del jurado de las competencias internacional. Y también folclórica del Festival de Viña del Mar 2026.

Otra de las figuras que estaría siendo analizada para integrar el panel es Emilia Dides. Quien fue ex Miss Chile y ganadora del programa “Rojo, el color del talento”.

Asimismo, dentro de las alternativas también aparece Vasco Moulian, quien retomaría su conocido papel de jurado exigente en espacios televisivos de este tipo.

Nombres aún no están confirmados

Por ahora, ninguno de los posibles integrantes ha sido ratificado por Chilevisión, por lo que las conversaciones seguirían en etapa preliminar.

De concretarse estas incorporaciones, el programa apostaría por un panel compuesto por artistas provenientes de distintos ámbitos del espectáculo y la música.

Mientras tanto, la estación continúa afinando los detalles de “Fiebre de Canto”, uno de sus próximos proyectos para el horario estelar.

Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Ingreso de menores haitianos: diputados UDI solicitan ...

Los diputados Romero y Olavarría aseguraron que “los dichos del ex director de Migraciones -o más bien las excusas que ha entregado- no logran despejar las múltiples dudas que existen sobre el ingreso masivo de niños de nacionalidad haitiana a través de vuelos comerciales. Por lo que es indispensable que la Fiscalía no sólo cite a declarar a Luis Thayer, sino que además lo considere un ‘sujeto de interés’ en esta investigación”.

Leer mas
Vanguardia
Filtran el cuantioso monto que le pagarán a Faloon Lar...

Los antecedentes fueron entregados en el espacio “con lentes como los famosos”, emitido por ChilePodcast TV. En el programa también se abordó la eventual salida de la modelo de “Fiebre de Baile”.

Leer mas
Internacional
Macron por acuerdo EEUU-Irán: “Es bueno aunque n...

El mandatario de Francia dijo que “este acuerdo que pone fin a los combates en todo el arco que va desde el estrecho de Ormuz hasta Líbano es algo positivo. Yo lo apoyo y creo que es necesario y que es muy positivo que exista este respaldo del G7 a la decisión estadounidense”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
10
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/