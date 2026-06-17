Home Economía "enap confirma primera disminución en el precio de las bencinas: d..."

Enap confirma primera disminución en el precio de las bencinas: Diésel bajará $117 por litro

Según detalló la estatal, la gasolina de 93 octanos bajaría $95,0 por litro y la de 97 octanos $106,7 por litro. Mientras que el diésel registraría una caída de $117,5 por litro y el GLP de uso vehicular de $46,7 por litro. El kerosene, en tanto, no presentaría variación. Los nuevos precios regirán a partir de este jueves 18 de junio.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Enap confirma primera disminución en el precio de las bencinas: Diésel bajará $117 por litro

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) publicó este miércoles su Informe de Precios Estimados para Combustibles, en el que se confirma una importante baja en las bencinas y el diésel. Así lo había anunciado a comienzos de semana el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Según detalló la estatal, la gasolina de 93 octanos bajaría $95,0 por litro y la de 97 octanos $106,7 por litro. Mientras que el diésel registraría una caída de $117,5 por litro y el GLP de uso vehicular de $46,7 por litro. El kerosene, en tanto, no presentaría variación.

Los nuevos precios regirán a partir de este jueves 18 de junio.

Enap recuerda que “no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerara que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, los que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo”.

Asimismo, explica que la estimación considera factores como los precios de importación desde mercados internacionales de referencia, los costos de transporte, además de los mecanismos de estabilización vigentes, como el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Comisión revisora votará el próximo lunes informe sobr...

La presidenta de la comisión, la diputada Marcela Hernando (Partido Radical), tras la sesión de este miércoles abordó la situación de los expertos y detalló que “de todos los invitados que han propuesto tanto la parte acusadora como la defensa y los propios diputados, ha habido 14 excusas y solamente 7 respuestas afirmativas”.

Leer mas
Nacional
Cámara de Diputados aprobó proyecto para elevar deuda ...

La votación fue de 94 votos a favor, 52 en contra y una abstención, del liberal Alejandro Bernales. Al ser una ley de quórum calificado o de mayoría absoluta, el Gobierno necesitaba 78 de las 155 preferencias de la Cámara Baja.

Leer mas
Nacional
Ingreso de menores haitianos: diputados UDI solicitan ...

Los diputados Romero y Olavarría aseguraron que “los dichos del ex director de Migraciones -o más bien las excusas que ha entregado- no logran despejar las múltiples dudas que existen sobre el ingreso masivo de niños de nacionalidad haitiana a través de vuelos comerciales. Por lo que es indispensable que la Fiscalía no sólo cite a declarar a Luis Thayer, sino que además lo considere un ‘sujeto de interés’ en esta investigación”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
1
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/