Enap confirma primera disminución en el precio de las bencinas: Diésel bajará $117 por litro

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) publicó este miércoles su Informe de Precios Estimados para Combustibles, en el que se confirma una importante baja en las bencinas y el diésel. Así lo había anunciado a comienzos de semana el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.



Según detalló la estatal, la gasolina de 93 octanos bajaría $95,0 por litro y la de 97 octanos $106,7 por litro. Mientras que el diésel registraría una caída de $117,5 por litro y el GLP de uso vehicular de $46,7 por litro. El kerosene, en tanto, no presentaría variación.



Los nuevos precios regirán a partir de este jueves 18 de junio.

Enap recuerda que “no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerara que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, los que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo”.



Asimismo, explica que la estimación considera factores como los precios de importación desde mercados internacionales de referencia, los costos de transporte, además de los mecanismos de estabilización vigentes, como el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).