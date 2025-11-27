Cómo llegar a los Geoglifos de Pintados: guía para visitar uno de los lugares turísticos en Chile más importantes del norte

Los Geoglifos de Pintados, ubicados en plena Pampa del Tamarugal en la Región de Tarapacá, son uno de los conjuntos de arte rupestre más extensos e importantes del desierto de Atacama.

Este sitio arqueológico, parte de la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal y declarado Monumento Histórico, es esencial dentro de los lugares turísticos en Chile para quienes buscan cultura ancestral, paisaje desértico y patrimonio prehispánico.

Llegar es relativamente simple si se conocen las rutas correctas y las condiciones reales del acceso.

Cómo llegar a los Geoglifos de Pintados desde Iquique, uno de los misteriosos lugares turísticos en Chile

Iquique es el punto de inicio más habitual. La combinación de ruta pavimentada y camino interior hace que el viaje sea directo y accesible, aunque con consideraciones importantes.

1. En vehículo particular

Ruta principal: Iquique → Ruta 1 → conexión con la Ruta 5 → desvío interior hacia el sector Pintados dentro de la reserva.

aproximadamente desde Iquique. Tiempo estimado: entre 1 h 20 min y 1 h 40 min , dependiendo del estado del camino interior.

entre , dependiendo del estado del camino interior. Estado del camino 2025: Pavimento completo hasta el desvío en la Ruta 5. Camino interior de ripio , cuyo estado puede variar según clima (viento, lluvia o mantenimiento).

Recomendación: llevar agua, combustible y evitar rutas nocturnas; el sol del desierto es intenso y la señal telefónica puede ser irregular.

2. Transporte público

No existe transporte público directo al sitio arqueológico.

al sitio arqueológico. La opción más cercana es llegar en bus hasta Pozo Almonte y desde allí contratar un taxi local o tour hacia el sitio.

y desde allí contratar un hacia el sitio. Para quienes viajan sin auto, la alternativa más segura y práctica es un tour desde Iquique.

3. En tour desde Iquique

Varias agencias realizan excursiones medio día o día completo que incluyen:

Transporte en vehículo autorizado,

Visitas guiadas a paneles principales,

Paradas complementarias dentro de la Pampa del Tamarugal.

Cómo llegar a los Geoglifos de Pintados desde Pozo Almonte desde otros lugares turísticos en Chile

Pozo Almonte es la localidad más cercana con transporte, servicios básicos y opciones de traslado.

En vehículo particular

Tomar la Ruta 5 en dirección sur.

en dirección sur. Seguir la señalización hacia el sector Pintados dentro de la reserva.

Distancia: alrededor de 25–30 km .

alrededor de . Tiempo: 20–30 minutos dependiendo del ripio interior.

Taxis o transfers

En Pozo Almonte hay taxis que realizan el viaje, especialmente en verano y fines de semana.

Es la opción recomendada si no se tiene vehículo propio.

Requisitos, horarios y condiciones del sitio (2025)

Administración: el sector forma parte de la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, gestionada por CONAF .

el sector forma parte de la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, gestionada por . Centro de visitantes: cuenta con senderos, miradores y paneles interpretativos.

cuenta con senderos, miradores y paneles interpretativos. Ingreso: regulado; se registra la visita en el acceso.

regulado; se registra la visita en el acceso. Horarios recomendados: mañana o tarde, para evitar el calor extremo del desierto.

mañana o tarde, para evitar el calor extremo del desierto. Normativa: está prohibido caminar sobre los geoglifos; solo se puede acceder a senderos autorizados.

está prohibido caminar sobre los geoglifos; solo se puede acceder a senderos autorizados. Clima: extremadamente seco; imprescindible llevar agua, bloqueador, gorro y calzado cerrado.

Por qué este sitio es clave entre los lugares turísticos en Chile

Con más de 3.000 figuras distribuidas en más de 60 paneles, los Geoglifos de Pintados constituyen uno de los registros visuales más importantes de la actividad caravanera prehispánica en el desierto.

Sus figuras humanas, animales, diseños geométricos y símbolos narran parte fundamental de las antiguas rutas de intercambio del norte grande. Su conservación y accesibilidad los convierten en uno de los lugares turísticos en Chile más valiosos para la historia y la arqueología.

Llegar a los Geoglifos de Pintados es una experiencia accesible si se viaja desde Iquique o Pozo Almonte, considerando que el último tramo es de ripio y que no hay transporte público directo.

Este sitio arqueológico, protegido dentro de la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, es uno de los destinos más relevantes del desierto de Atacama y un imperdible para quienes buscan conocer el patrimonio ancestral del norte chileno.