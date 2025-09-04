Home Vanguardia "con la conducción de iván núñez: vuelve a tvn el exitoso estelar ..."

Con la conducción de Iván Núñez: Vuelve a TVN el exitoso estelar de entrevistas “Candidato, llegó tu hora”

Los candidatos presidenciales se enfrentarán a nueve panelistas para conversar sobre distintos temas que importan al país. Por su parte, el panel contará con reconocidos comunicadores, como Carolina Urrejola, María Luisa Godoy, Matías del Río, Carmen Gloria Arroyo, Eduardo Fuentes, entre otros.

Leonardo Medina
Un formato propio, creado en TVN en 2017, y uno de los estelares más exitosos del último tiempo en televisión. “Candidato, Llegó tu hora” vuelve a la señal pública con miras a la Elección Presidencial 2025, con la conducción de Iván Núñez y con estreno durante el mes de septiembre, en horario prime, después de “24 Horas Central”.

Los candidatos serán sometidos a las preguntas de un panel compuesto por nueve reconocidos comunicadores, correspondientes a: Carolina Urrejola, María Luisa Godoy, Matías del Río, Carmen Gloria Arroyo, Amaro Gómez Pablos, Eduardo Fuentes, Monserrat Álvarez, Andrés Vial y Valentina Reyes.

“El programa nos va a permitir conocer a los candidatos en profundidad, pero también las ideas en que se sustentan cada una de las candidaturas. En tiempos donde la desinformación o derechamente las fake news instalan post verdades, me parece que es súper relevante que la gente, la ciudadanía, el votante que definirá al próximo presidente o presidenta de Chile, por los próximos cuatro años, lo haga de la manera más informada posible”, afirma Núñez.

En la misma línea, agrega que “ahí está el valor de este formato: además de ser entretenido, interesante, dinámico y con  todo lo que tiene que tener como condimento un programa de televisión, tiene profundidad y cumple un rol de servicio público”.

Los panelistas se sentarán formando un círculo en torno al entrevistado, asumiendo un número, como las agujas de un reloj. Desde ahí cuando se diga su respectivo número, será su turno para hacer una pregunta de desarrollo donde el candidato tendrá un tiempo estimado para responder. Terminada esta ronda, habrá preguntas de respuesta cerrada  y una instancia durante el programa, en que el conductor toma la palabra y aborda un tema directamente con el entrevistado.

La invitación está hecha a Jeannette Jara, Evelyn Matthei, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Franco Parisi, Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls y Eduardo Artés para ser parte de “Candidato, Llegó tu hora”.

El formato incluirá temas que han marcado agenda, pero también otros temas relevantes, quizás menos contingentes, pero que son importantes a la hora de votar informados.

Este programa se une a las distintas instancias que realiza TVN con miras a las Elecciones Presidenciales 2025, como “Carcuro a La Moneda”, donde Pedro Carcuro entrevista sobre un auto a los candidatos; también “Vota por la Niñez” una innovadora instancia donde los candidatos a la Presidencia de Chile presentarán sus medidas en los temas de infancia y que la señal pública desarrolla en conjunto con Fundación Colunga y NTV, el canal infantil cultural de TVN.

Además, TVN presenta desde septiembre un ciclo de debates con los candidatos a diputados y senadores de todas las regiones del país en elección, el cual podrá verse en las distintas plataformas de la señal y el Canal 24 Horas. 

Source Texto: La Nación/Foto: TVN
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Leonardo Medina
