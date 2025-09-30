Home Nacional "conchalí: embarazada de 9 meses dirigió tortura y secuestro en do..."

Conchalí: embarazada de 9 meses dirigió tortura y secuestro en donde víctima fue obligada a comer una de sus orejas

La banda, conformada por ciudadanos venezolanos y chilenos, mantuvo cautiva por 20 horas a un hombre de 38 años, acusándolo de discrepancias en los ingresos del tráfico de drogas.

Eduardo Córdova
Una mujer embarazada de nueve meses dirigió el secuestro y tortura de un integrante de su propia banda narco en Conchalí, imponiendo órdenes bajo tortura para que la víctima “se comiera una de sus orejas” mutilada. La PDI logró detener a seis integrantes del clan familiar implicado en estos crímenes.

La banda, conformada por ciudadanos venezolanos y chilenos, mantuvo cautivo por 20 horas a un hombre de 38 años, acusándolo de discrepancias en los ingresos del tráfico de drogas. La víctima sufrió golpizas, quemaduras, y le marcaron con un objeto cortante una “J” en la espalda, recogió Radio Biobío.

El conflicto nació por una diferencia de $140.000 en el arqueo de las ventas de droga, según explicó el subprefecto Hassel Barrientos de la Bipe Antisecuestros de la PDI Metropolitana. El afectado estaba a cargo de un punto de distribución, y la disputa interna derivó en un castigo extremo.

Los líderes del clan, Elias Jordan Sayeg Díaz y Cinthya Sitche Sitche (esta última embarazada de nueve meses), ordenaron la ejecución del tormento, incluida la amputación de la oreja y la coacción para que la víctima la comiera. Ambos permanecen en prisión preventiva.

La víctima también se encuentra con prisión preventiva, vinculada a tres robos con violencia mientras se desarrolla la investigación judicial y se aguarda la decisión de los tribunales.

