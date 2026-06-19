Ministra de Salud presenta estrategia con Metro para incrementar vacunación

El Ministerio de Salud y Metro de Santiago lanzaron “Estas vacaciones vacúnate en el Metro”, estrategia que busca facilitar el acceso a la vacunación contra la Influenza, especialmente, ahora que están comenzando las vacaciones de invierno.



El objetivo es que los grupos de riesgo aprovechen este receso escolar para acudir a los puntos de vacunación extramuros disponibles en distintas estaciones del tren subterráneo.



La ministra de Salud, May Chomali, hizo un llamado a ocupar estas vacaciones para acudir a los vacunatorios. Destacó la posibilidad de contar con puntos en los lugares de alta circulación de personas.



“Sabemos que estamos cada vez más ocupados, nos cuesta ir a los lugares de vacunación. Y tener estos espacios donde la gente pasa, se vacuna y sigue su trayecto, es un tremendo beneficio para el programa”, indicó.

“Las vacunas son la mejor política pública que tenemos en el mundo para reducir las muertes”

Añadió que “estamos aprovechando las vacaciones de invierno para poner estos lugares porque los padres salen con los hijos, los abuelos, los niños salen de paseo, usan más el Metro en este período. Y los invitamos a que se interioricen de dónde están estos puntos de vacunación, para que aprovechen y se vacunen”.



“Las vacunas son la mejor política pública que tenemos en el mundo para reducir las muertes y las enfermedades graves por ciertas enfermedades. Y la vacuna de la Influenza es una de ellas, así como la del Covid y todas aquellas que tiene el programa de vacunación del país. Por lo tanto, no existe alternativa mejor que estar vacunado para prevenir las enfermedades graves y también para prevenir la muerte por estas enfermedades (…) Las vacunas son ciencia, conciencia y confianza”, enfatizó.



Las autoridades llegaron hasta la estación Los Leones, de la Línea 6, donde se instalará un punto de vacunación que atenderá de lunes a viernes, desde el 22 al 26 de junio, entre las 10 y las 14 horas. A este dispositivo se suman los que ya se encuentran funcionando, gracias a la colaboración entre Metro, los servicios de salud y los municipios, y que estarán disponibles hasta el 30 de junio.

21 estaciones habilitadas

El gerente general de Metro, Felipe Bravo, manifestó “qué mejor que llevar los puntos de vacunación a los lugares por donde transitan diariamente miles de personas. Estas vacaciones de invierno contaremos con 21 estaciones habilitadas, que, en conjunto, tienen un alcance superior a 450 mil pasajeros al día, facilitando el acceso a la vacunación durante sus viajes”.



“Lo que buscamos es precisamente eso: acercar esta posibilidad para que las personas puedan vacunarse de forma más fácil, rápida y conveniente durante este período”, añadió.



El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, llamó a “cuidarnos es cuidarnos a nosotros mismos, pero también a quienes están alrededor de nosotros, a los niños más pequeños, a las

personas con enfermedades crónicas, a las personas mayores. Esta es una comuna en donde hay 120 personas mayores de 100 años. Tenemos más de 7.500 personas mayores de 80 años; por tanto, para protegerlos es clave que nosotros también pongamos literalmente el hombro, pongamos el brazo, y eso significa vacunarnos y cuidarnos contra la Influenza”.