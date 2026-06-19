Home Nacional "93° aniversario: pdi destacó siete compromisos para fortalecer se..."

93° aniversario: PDI destacó siete compromisos para fortalecer seguridad e investigación

El director de la institución, Eduardo Cerna, durante su intervención, destacó que la gestión se ha orientado al fortalecimiento del control fronterizo y la seguridad migratoria; la ética, la transparencia y el control interno. La incorporación de nuevas tecnologías; el trabajo territorial; la adaptación institucional frente al crimen organizado; el desarrollo científico-técnico, y la consolidación del trabajo colaborativo con los distintos actores del ecosistema de seguridad pública.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
93° aniversario: PDI destacó siete compromisos para fortalecer seguridad e investigación

En el marco de la conmemoración de su 93° aniversario, la Policía de Investigaciones (PDI) realizó su Cuenta Pública 2025 en una ceremonia encabezada por el Presidente José Antonio Kast.

El director general de la policía civil, Eduardo Cerna, presentó los principales avances operativos y administrativos de la institución. Reafirmando siete compromisos estratégicos para enfrentar los desafíos de la seguridad pública y la investigación criminal.

Durante su intervención, destacó que la gestión se ha orientado al fortalecimiento del control fronterizo y la seguridad migratoria. La ética, la transparencia y el control interno. La incorporación de nuevas tecnologías. El trabajo territorial. La adaptación institucional frente al crimen organizado. El desarrollo científico-técnico, y la consolidación del trabajo colaborativo con los distintos actores del ecosistema de seguridad pública.

Intervención de 101 organizaciones criminales

En el balance presentado, la institución informó la intervención de 101 organizaciones criminales y de 849 bandas delictuales. Y la detención de más de 39 mil personas por distintos delitos.

También resaltó la incautación de más de 33 toneladas de droga y de 1.443 armas de fuego. Además del decomiso de bienes vinculados al lavado de activos por casi veinte mil millones de pesos.

El director general destacó el impacto que tiene la investigación criminal en la seguridad de la ciudadanía. Indicó que “cada proceso investigativo exitoso significa menos drogas en las calles, menos armas en manos de delincuentes, menos temor en nuestros barrios y hogares”.

“Lo anterior se traduce en un impacto real en la vida de las personas, en la tranquilidad de las familias y en la confianza ciudadana”, dijo Cerna.

Implementación del sistema NEXO

En materia de modernización, anunció la implementación del sistema NEXO, que incorporará Inteligencia Artificial y analítica avanzada para fortalecer la investigación policial, junto con nuevas tecnologías para el control migratorio.

También informó que el Centro de Capacitación Profesional será trasladado por primera vez fuera de la Región Metropolitana, estableciéndose en Talcahuano a partir de 2027 para la formación de futuros agentes policiales.

En el ámbito científico-técnico, destacó el fortalecimiento de las Secciones Recuperadoras de Evidencias Criminalísticas (Sercrim), que durante 2025 alcanzaron quince unidades operativas a nivel nacional, reforzando el trabajo pericial en los sitios del suceso.

Investigaciones de alto impacto

Asimismo, resaltó los resultados de investigaciones de alto impacto, entre ellas las operaciones Imperio, Tridente, Tokio y Orión IV, que permitieron desarticular organizaciones dedicadas al lavado de activos, el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, los delitos tributarios y la explotación sexual infantil.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Viajes
Lugares turísticos en Chile: Colbún y su gastronomía e...

Colbún se ha convertido en uno de los lugares turísticos en Chile más atractivos del Maule para quienes buscan naturaleza, termas y una gastronomía profundamente ligada a la tradición campesina.

Leer mas
Triunfo
“El primer convocado home office”: La llamativa frase ...

El presidente brasileño ironizó con la situación que enfrenta el delantero, quien debido a la recuperación de su lesión muscular, todavía no ha podido sumar minutos en la cita planetaria.

Leer mas
Viajes
Qué hacer en Santiago: los mejores panoramas para disf...

Desde experiencias inmersivas hasta eventos gratuitos y panoramas inspirados en Star Wars, descubre distintas alternativas para celebrar el Día del Padre en la Región Metropolitana junto a toda la familia.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
6
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/