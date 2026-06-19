Qué hacer en Santiago: conoce las exposiciones y obras que llegarán al GAM 

El Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) se posiciona este invierno como uno de los principales centros culturales de Santiago, con una programación diversa que incluye exposiciones, conciertos, obras de teatro, actividades familiares y experiencias participativas.

Todas estas propuestas que van desde la cultura pop coreana hasta la poesía de Gabriela Mistral, pasando por la ciencia y la naturaleza. Una cartelera diversa que convierte al GAM en un panorama imperdible para quienes buscan qué hacer en Santiago.

Qué hacer en Santiago: Cultura Coreana y música clásica en el GAM

Semana Coreana en GAM

El evento reunirá experiencias vinculadas al K-Pop, K-Beauty, K-Food y conocimientos generales sobre Corea, ofreciendo actividades participativas para personas de todas las edades. Entre los panoramas destacados se encuentran clases de baile, concursos, demostraciones gastronómicas, presentaciones en vivo y espacios interactivos impulsados junto a la Embajada de Corea en Chile.

Dentro de la programación habrá el Quiz on Korea, una competencia para poner a prueba los conocimientos sobre el país asiático, el K-Pop World Festival Chile 2026, donde grupos y solistas mostrarán su talento sobre el escenario, además del K-Food Show, una instancia para descubrir parte de la gastronomía tradicional coreana.

Solístico de Santiago

Si buscas qué hacer en Santiago el GAM recibirá una nueva edición del ciclo Solístico de Santiago: Formato Bolsillo, una propuesta que acerca la música clásica a un formato más íntimo y cercano. La iniciativa busca trasladar la experiencia de los grandes conciertos para solistas a un ambiente acogedor.

La programación contempla presentaciones los días 17 de julio, 26 de agosto y 10 de septiembre. En el primer concierto, los asistentes podrán escuchar piezas de compositores como Nicola Porpora, George Frideric Handel, Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven y Wolfgang Amadeus Mozart, además de la obra contemporánea Exploración: en busca del Alicanto, del compositor chileno Jean Barahona.

Qué hacer en Santiago: teatro, naturaleza y experiencias familiares en el GAM

El sonido de los polinizadores

La iniciativa invita a niños, jóvenes y adultos a participar en talleres de observación, escucha, siembra y plantación, donde podrán descubrir la relación entre las plantas nativas, los insectos polinizadores y los ecosistemas en la ciudad.

El proyecto contempla cinco encuentros abiertos a la comunidad entre junio y septiembre, abordando distintas etapas del ciclo de vida de las plantas, desde la siembra hasta la floración y polinización.

La actividad es gratuita y requiere inscripción previa, convirtiéndose en una excelente alternativa para quienes buscan panoramas culturales y educativos diferentes en la Región Metropolitana.

Infinita: paisajes de Gabriela

INFINITA, paisajes de Gabriela es una propuesta teatral que invita a sumergirse en el universo poético y emocional de Gabriela Mistral a través de una experiencia visual y sensorial.

La obra, creada por la reconocida compañía La Llave Maestra, presenta a la Premio Nobel emprendiendo un viaje por sus recuerdos, sus obras y los paisajes que marcaron su vida. Montañas, desiertos, estrellas, amores, ausencias y memorias se entrelazan en una puesta en escena donde la realidad y la poesía conviven constantemente.

Vacaciones de Invierno 2026 en GAM

Estas Vacaciones de Invierno, el Centro Cultural Gabriela Mistral se transforma en un gran espacio de exploración para toda la familia, con actividades que mezclan ciencia, naturaleza, patrimonio y artes escénicas, por si buscas qué hacer en Santiago.

La programación invita a convertirse en “detectives de la naturaleza” recorriendo el Parque San Borja en busca de especies nativas, o a viajar millones de años al pasado con los dinosaurios de BiblioGAM. También se podrá conocer a los robots Audino del Museo Interactivo Mirador, y participar en una búsqueda de tesoro escondido entre los rincones del edificio patrimonial del GAM.

También habrá teatro, danza y música para todas las edades. Además, llega una nueva edición del Festival Internacional de Teatro Familiar FAMFEST, consolidando la ciudad como un punto clave de la cultura infantil y familiar durante el invierno.