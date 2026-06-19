“No puedo culparlo de mis miserias”: José Antonio Neme cuenta cómo es actualmente la relación con su padre

Antonio Neme, padre del conductor José Antonio Neme, entregó detalles sobre la relación que mantiene con su hijo. El ex periodista de Canal 13 abordó el vínculo familiar y recordó algunos episodios importantes de la vida del rostro de Mega.

Durante las décadas de 1980 y 1990, Antonio Neme fue una de las figuras periodísticas más reconocidas de Canal 13. Sus coberturas en los Mundiales de Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998 marcaron una etapa destacada de su carrera.

Tras una polémica ocurrida durante el Mundial de Francia 1998, donde fue acusado de revender entradas a hinchas de la selección chilena, desapareció de la pantalla. Posteriormente, inició una carrera política que lo llevó a desempeñarse como concejal de Maipú.

El exreportero reconoció que aquellos años tuvieron consecuencias en su vida familiar. Según comentó en el programa “Círculo Central”, durante ese período “veía poco y mal” a su hijo.

Actualmente, aseguró que no comparte mucho tiempo con José Antonio Neme. Sin embargo, afirmó que sigue diariamente su trabajo como conductor de “Mucho Gusto”.

Además, sostuvo que siempre apoyó a su hijo, especialmente cuando le confesó su orientación sexual. “Nosotros ya suponíamos. (Yo le dije) ‘venga para acá hijo, aquí está su padre que lo va a apoyar siempre, siempre lo va a tener a su lado’, y en las peores crisis de él, ahí estuvo el papá”, dijo.

Antonio Neme desmiente antiguos rumores

Antonio Neme también rechazó versiones que circularon durante años sobre una supuesta expulsión de su hijo del hogar familiar.

En ese contexto, afirmó que “que no me vengan a decir que yo, hueón, porque cuando me confesó que era gay, a los 17 años, yo lo eché de la casa… es falso. ¡Es falso!”.

Las declaraciones de Antonio Neme fueron comentadas posteriormente por José Antonio Neme en el programa “Zona de Estrellas”. El conductor optó por abordar el tema sin entrar en polémicas.

“Yo creo que da cuenta de una realidad. Efectivamente, yo tengo hartos vacíos ahí, que obviamente tuvieron un costo alto para mí en algún momento de mi vida, no solamente por la ausencia de mi papá, sino también por otras variables que no voy a comentar, pero que forman parte de una adolescencia difícil”, expresó.

El animador explicó que ha trabajado en esos aspectos personales con el paso de los años. “Acepté mi historia, reconocí mis dolores, perdoné a quien tenía que perdonar, me perdoné a mí mismo por una serie de defectos, inmadureces y cosas que tampoco hice bien”, señaló.

Asimismo, agregó que “no me podía detener a culpar a mi papá, a mi mamá… de mis miserias. No queda nada más que echarse eso en la mochila y darle para adelante”.

Finalmente, José Antonio Neme aseguró que no mantiene conflictos pendientes con su padre. “Yo no tengo nada que perdonarle a mi papá. No tengo cuentas pendientes con él ni con nadie. Le agradezco que me haya reconocido… me hace sentir distinguido por él”, concluyó.