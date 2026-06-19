“Y así dice que no es agresivo”: dura reacción de Álvaro Ballero contra Tonka Tomicic causó polémicas en redes sociales

Álvaro Ballero protagonizó uno de los momentos más tensos de su paso por “Volverías con tu ex? 2”. El participante vivió una compleja jornada tras una conversación con su exesposa, Ludmila Ksenofontova, y una posterior competencia por la inmunidad.

El día comenzó con una conversación entre ambos sobre sus sentimientos y el futuro de su relación dentro del reality. En ese contexto, Ludmila le confesó: “Hoy no sé si estaría contigo”.

Ante esa declaración, Ballero manifestó que aún mantiene sentimientos por su expareja. “Me gustaría estar contigo, abrazarte, hacerte cariño, como que más me convenzo de que quiero estar contigo siempre, pero tampoco quiero ser un patético arrastrado…”, comentó.

Ludmila, por su parte, respondió: “Obvio que quiero ser tu partner, pero no sé si quiero andar abrazada contigo y besarte”.

La conversación continuó con una postura más distante por parte de Ballero. “Bueno, yo no te voy a mendigar más amor, voy a tomar distancia hasta que tú demuestres lo contrario, lo que menos quiero es incomodarte”, añadió.

Más tarde, los participantes enfrentaron una nueva competencia de duplas para definir inmunidad y nominaciones. El desafío consistía en trasladar un balde con agujeros lleno de “veneno” a través de un circuito de equilibrio y agilidad.

La polémica respuesta a Tonka Tomicic

Las parejas debían llenar un tubo con el líquido para liberar una llave. Luego, tenían que abrir una pregunta y encontrar la respuesta correcta para quedarse con el tótem de la prueba.

Luis Mateucci y Bárbara Mueriel se quedaron con la victoria. En tanto, Ludmila Ksenofontova y Álvaro Ballero finalizaron en el quinto lugar, evitando la nominación.

Tras la competencia, Tonka Tomicic le preguntó a Ludmila por qué había tardado tanto en responder. La participante explicó que se confundió y creyó que las respuestas estaban dentro de uno de los cajones.

Fue entonces cuando Ballero intervino con evidente molestia. El ex chico reality cuestionó que Ludmila tuviera que dar explicaciones sobre lo ocurrido en la prueba.

“¿Estás molesto?”, le preguntó Tonka. “No, estoy súper contento. Lo que se ve no se pregunta”, respondió Ballero de manera irónica.

La animadora insistió en el tema y le señaló: “No es tan claro leerte”. A lo que él respondió: “Ese es un poder”.

Más adelante, Tonka intentó bajar la tensión diciéndole: “Ya vendrán más pruebas para que no te frustres”. Sin embargo, Ballero contestó: “No estoy frustrado”.

Finalmente, la conductora le preguntó: “¿Y cómo definirías la emoción que te embarga?”. El participante cerró el intercambio con un escueto: “No quiero definirla”.

Las redes sociales reaccionaron al momento

La actitud de Ballero generó múltiples comentarios en redes sociales. Varios usuarios criticaron el tono utilizado por el participante durante la conversación con la animadora.

Entre las reacciones publicadas destacaron mensajes como: “Y asi dicen que no es AGRESIVOOO”, “Qué decepción. Álvaro, pareces otra persona”, “Debería estar en el reglamento no faltar el respeto a animadores” y “Pobre mujer, 17 años aguantando a este narcisista. Ludmila sola en un país tan lejos de los suyos”.