Qué hacer en Viña del Mar: dónde comprar mangas y conectar con la cultura japonesa

Si eres fanático del anime, los mangas o simplemente quieres acercarte a la cultura japonesa, existen varios espacios que vale la pena visitar en la Ciudad Jardín. Desde tiendas especializadas hasta librerías con secciones dedicadas al manga, las alternativas son variadas para todos los gustos.

Si te preguntas qué hacer en Viña del Mar, esta ruta reúne algunos de los mejores lugares para encontrar nuevas lecturas, ampliar tu colección y descubrir más sobre el universo japonés.

Qué hacer en Viña del Mar: tiendas especializadas para encontrar mangas

Club del Goblin

Dirección: Local 120, Calle Valparaiso 515, Portal Álamos, Viña del Mar, Valparaíso.

Si buscas qué hacer en Viña del Mar, Club del Goblin es una de las tiendas especializadas de mangas más conocidas de la ciudad. El local cuenta con una amplia selección de mangas originales en español, incluyendo títulos de géneros como shōnen, shōjo, seinen, BL y GL, además de novedades que llegan constantemente a sus estanterías.

Además de mangas, también ofrece cómics, cartas coleccionables y productos relacionados con el mundo geek y la cultura pop japonesa, convirtiéndose en un punto de encuentro para fanáticos del anime, la lectura y los juegos. La tienda destaca por su variedad, exclusividades y constante renovación de catálogo.

Crazy all Comics

Dirección: Galería Suiza, Arlegui 414 Local 24-25, Viña del Mar, Valparaíso.

Si quieres sumergirte en la cultura japonesa a través de los mangas, Crazy All Comics es una de las tiendas más tradicionales del país. Fundada en 1994, este reconocido local cuenta con varias sucursales en Chile y una en Viña del Mar.

En sus estanterías encontrarás una amplia variedad de mangas de editoriales nacionales e internacionales, además de cómics, novelas gráficas, figuras coleccionables, merchandising, artbooks y productos relacionados con distintas franquicias japonesas. Su catálogo abarca desde clásicos del manga hasta las series más populares del momento, convirtiéndose en una parada obligatoria para quienes buscan ampliar su colección o descubrir nuevas historias.

Además, la tienda suele participar en ferias del libro, eventos de cómics y actividades vinculadas a la cultura pop.

Cultura japonesa en Viña del Mar: librerías y espacios para descubrir nuevas historias

Mangas Chile

Dirección: Von Schroeder 218, Viña del Mar, Valparaíso.

Esta tienda funciona al interior de la librería TodoLibro y se ha convertido en uno de los lugares favoritos para quienes buscan ampliar su colección o comprar su primer manga.

En sus estanterías encontrarás mangas originales de distintas editoriales y géneros, incluyendo títulos shōnen, seinen, shōjo y muchas de las series más populares del momento. Además, suelen contar con novedades, y ofertas en distintas historias.

Gracias a esto, permite acercarse a la cultura japonesa a través de sus publicaciones, ofreciendo historias que van desde la acción y la fantasía hasta el romance y el slice of life.

Librería Antartica

Dirección: Espacio Urbano, Av. Benidorm 961, Local: 253 – 254, Viña del Mar, Valparaíso.

Si buscas qué hacer en Viña del Mar, tienes que visitar esta reconocida librería, además de contar con una amplia oferta de libros, dispone de una sección dedicada a cómics y mangas, donde es posible encontrar títulos populares de series japonesas, novelas gráficas y nuevas publicaciones.

Entre sus estanterías es posible encontrar títulos de acción, fantasía, romance y aventuras, además de ediciones especiales y novedades que llegan periódicamente a sus sucursales.