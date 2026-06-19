“Laminazo”: Falsos compradores asaltaron a vendedor de láminas del álbum del mundial en Estación Central

Dos delincuentes protagonizaron un inusual asalto conocido como “laminazo” durante la tarde de este jueves en Estación Central. Los sujetos fingieron estar interesados en comprar láminas del Mundial de Fútbol 2026. Luego intimidaron al vendedor con un arma de fuego para concretar el robo.

La víctima había coordinado la venta mediante redes sociales. Tras acordar un punto de encuentro con los supuestos compradores, fue abordada por ambos individuos.

Los antisociales intentaron quedarse con las cajas que contenían las láminas coleccionables. Sin embargo, el afectado logró recuperarlas tras resistirse al asalto.

Los delincuentes escaparon únicamente con la billetera de la víctima y 50 mil pesos en efectivo.

El hecho ocurrió en calle Las Acacias. Hasta el lugar llegó personal de Carabineros luego de recibir una denuncia por disparos en la vía pública. Más tarde, los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

El teniente Patricio Andrade explicó que “se concurre al lugar por un llamado por disparos que se estaban efectuando en la vía pública, se entrevista a la víctima, quien indica que estaba vendiendo láminas del mundial de fútbol por redes sociales”.

Cómo ocurrió el “laminazo”

Asimismo, señaló que la víctima “contacta con un comprador, acuerdan el punto de reunión y al momento de reunirse en el lugar el comprador con el acompañante habrían exhibido un arma de fuego tipo pistola para intimidar al denunciante”, recogió Emol.

El oficial agregó que “el fin de esto habría sido sustraerle las cajas con las láminas del mundial para posteriormente huir del sitio del suceso, solamente alcanzan a sustraer la billetera del afectado y 50 mil pesos en efectivo, la víctima se resiste logrando recuperar las cajas”.

Durante el asalto se produjo un forcejeo entre el vendedor y los supuestos compradores. En medio de la confrontación, los sujetos efectuaron disparos al aire para intimidar a la víctima antes de huir.

Finalmente, Andrade detalló que “durante la interacción que mantiene el vendedor con el comprador se habría iniciado un forcejeo donde se habrían percutado cuatro disparos por parte de los supuestos compradores hacia la vía pública con el fin de intimidar a la persona afectada, no hay lesionados”, cerró el oficial.