Cantante iraní es condenada a 74 latigazos luego de aparecer en un “concierto hipotético” sin velo

Un tribunal iraní condenó a la cantante Parastoo Ahmadi a 74 latigazos y a dos años sin poder cantar. La sanción fue dictada luego de que difundiera un concierto virtual en el que apareció sin velo a fines de 2024, desafiando las normas de la República Islámica.

La decisión judicial también alcanzó a integrantes de su equipo artístico. En la cuenta de Instagram de la intérprete se informó que “Parastoo Ahmadi, junto con otras ocho personas del equipo y músicos del concierto virtual, fue condenada a 74 latigazos de carácter correctivo, dos años de prohibición de salida del país y dos años de inhabilitación para ejercer actividades artísticas”, recogió Efe.

La sentencia fue emitida por el Tribunal Penal de Qom. El organismo la acusó de “atentar contra la moral pública mediante la producción y difusión de contenidos obscenos y contrarios a la ética en el entorno virtual”.

El origen de la causa se remonta al 11 de diciembre de 2024. Ese día, la artista publicó en YouTube un video de 27 minutos de un “concierto hipotético”. La presentación se realizó en un antiguo caravasar.

En el registro audiovisual, Ahmadi aparece usando un vestido negro de largo completo, con los hombros descubiertos y sin velo. La cantante interpretó varias canciones acompañada por cuatro músicos.

La actuación fue vista como un desafío directo a las restricciones impuestas a las mujeres en Irán. Entre ellas se encuentran las limitaciones para cantar en público y las exigencias relacionadas con la vestimenta.

Restricciones y tensión por el uso del velo

La República Islámica de Irán prohíbe a las mujeres grabar discos y realizar conciertos abiertos a público mixto. Además, los espectáculos autorizados para mujeres no pueden incluir grabaciones de video ni fotografías.

Menos de 24 horas después de la difusión del concierto, las autoridades judiciales anunciaron acciones legales contra la artista y sus acompañantes. Según indicaron, el evento se realizó “sin permiso” y sin respetar las “normas legales y religiosas”.

Ahmadi ya había enfrentado cuestionamientos judiciales anteriormente. La cantante fue denunciada tras publicar la canción “De la sangre de la juventud de la patria” durante las protestas originadas por la muerte de Mahsa Amini en 2022.

El caso ocurre en un contexto marcado por el debate sobre el uso obligatorio del velo en Irán. Las tensiones persisten desde las manifestaciones masivas provocadas por la muerte de Amini tras ser detenida por no llevar correctamente el hiyab.

Desde entonces, muchas mujeres han dejado de utilizar el velo como una forma de desobediencia civil. Asimismo, desde comienzos de 2025 las autoridades dejaron de aplicar las normas que obligaban a usar esta prenda.

Actualmente, es frecuente observar a mujeres sin la cabeza cubierta en las calles de Teherán y otras ciudades iraníes, reflejando los cambios sociales ocurridos en los últimos años.