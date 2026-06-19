México venció a Corea del Sur y se convirtió en el primer clasificado a los dieciseisavos de final del Mundial

El Mundial 2026 ya tiene a su primer clasificado a los dieciseisavos de final. Y es que México, uno de los coanfitriones, se impuso 1-0 la noche de este jueves a Corea del Sur en la segunda fecha del Grupo A y aseguró su paso a la siguiente fase.

En duelo parejo, disputado en el Estadio Akron de Guadalajara, ambos equipos buscaban un triunfo que les permitiría avanzar a la próxima ronda. Todo esto, luego del empate más temprano entre República Checa y Sudáfrica.

La única anotación fue a los 50’ minutos, tras un insólito error del portero surcoreano Kim Seung-Gyu. El arquero quiso capturar un balón aéreo en el área, se le escapó de las manos al chocar con un compañero y Luis Romo aprovechó para empujar el balón y anotar.

Pese a que los asiáticos se volcaron al ataque, la defensa mexicana impidió las ocasiones de peligro y el marcador términó a favor de los dueños de casa.

De esta forma, los dirigidos por Javiera Aguirre llegaron a los 6 puntos, quedando como líder del Grupo A. Corea, en tanto, quedó con 3 unidades, y República Checa con Sudáfrica se mantienen en el fondo con 1 punto cada uno.

En la última fecha del Grupo A, México enfrentará a República Checa el 24 de junio, y ese mismo día, Corea del Sur se medirá con Sudáfrica.

La tabla y el gol de México: