La polémica que protagonizó Cristián Garay por su arbitraje en el Canadá vs. Qatar: Recibió duras críticas 

Cristián Garay tuvo su debut en el Mundial 2026 y con polémica. El árbitro chileno dirigió la goleada por 6-0 de Canadá a Qatar, por la segunda fecha del Grupo B, y recibió duras críticas por algunas decisiones.

A los 33’, el juez nacional cobró penal con tarjeta amarilla por una acción de Homam El-Amim ante Tajon Buchanan. Sin embargo, el VAR, donde estaba el nacional Juan Lara, revisó la jugada y le avisó que la falta fue fuera del área.

Apegándose al reglamento, y sin necesidad de ir al monitor, Garay cambió su decisión a un tiro libre y le mostró tarjeta roja a El-Amim.

La repetición de la jugada dejó algunas dudas sobre si hubo infracción o no, lo cual provocó fuertes críticas hacia el colegiado.

Por un lado, tras el partido, Garay recibió duros cuestionamientos del medio Archivo VAR, que lo calificó como “el peor arbitraje de todo el Mundial”.

Además, lo evaluó con nota 1.0, debido a su “terrorífica actuación” y un “criterio bastante irregular, sin convencer a nadie y generando cierta crispación en los jugadores”.

También , añadió: “Lo del chileno fue para coger las maletas y volverse por donde ha venido”.

En tanto, el periodista Julio César Cruz, del diario hondureño El Heraldo, calificó el desempeño de Garay como un “espanto”. A su vez, desde España, el periodista Jonay Amaro sostuvo en redes sociales que el árbitro chileno “no tiene vergüenza alguna”.

Por último, el argentino Rodrigo Castro, en la transmisión oficial de DSports, tildó a Garay de “desastre” por la expulsión de El-Amim.

La jugada: