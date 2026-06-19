Investigan triple homicidio frustrado en Quilicura: tiroteo en una plaza deja tres menores baleados

Tres menores resultaron heridos a bala tras un ataque armado registrado en una plaza de Quilicura. El hecho es investigado por el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía junto a la Policía de Investigaciones (PDI).

La balacera ocurrió cerca de las 22:50 horas en una plaza ubicada en la intersección de Manuel Antonio Matta con Pasaje 16. En el lugar se encontraba una decena de adolescentes compartiendo cuando fueron atacados.

El fiscal ECOH Salvador Arias explicó que “en ese momento, llega un vehículo que efectúa disparos hacia los menores, resultando tres de ellos baleados”, recogió Emol.

Según los primeros antecedentes, los disparos fueron efectuados desde un automóvil. El inspector Mario Gil señaló que los tiros fueron realizados desde un “vehículo negros “donde realizaron diversos disparos“.

“Los cuales hirieron a las víctimas, siendo trasladados por los vecinos del sector hasta un centro asistencial más cercano”, agregó.

Los tres adolescentes fueron derivados posteriormente al Hospital San José debido a la gravedad de sus lesiones. Pese a ello, se mantienen fuera de riesgo vital.

El persecutor indicó que “concurrimos como Fiscalía ECOH junto a la Brigada de Homicidios de la PDI para realizar diversas diligencias investigativas para dar con el paradero de los imputados”.

Diligencias para identificar a los responsables

Detectives de la Brigada de Homicidios continúan desarrollando diversas pericias para esclarecer el ataque. Entre las acciones se encuentran la toma de declaraciones, el empadronamiento de testigos y la revisión de cámaras de seguridad del sector.

El inspector Mario Gil detalló que “en estos momentos, detectives de esta brigada especializada se encuentran realizando diligencias investigativas, tales como toma de declaraciones, empoderamiento y revisión de cámaras de seguridad. Asimismo, se realiza el trabajo propiamente tal del sitio del suceso en conjunto con personal del laboratorio de criminalística central, levantando evidencia balística, la cual después será sometida a los diversos peritajes, a fin de esclarecer el hecho en cuestión”.