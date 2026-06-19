Alcaldes de Graneros y de Estación Central reportaron el hallazgo de algunos niños haitianos

Los alcaldes de Graneros, Región de O’Higgins, y de Estación Central, Región Metropolitana, reportaron la noche de este jueves que habían encontrado en sus comunas a algunos de los menores haitianos con paradero desconocido hasta el momento, tras los ingresos masivos entre 2022 y 2025.



Tras la formación de la fuerza de tarea de búsqueda, las municipalidades recibieron una nómina de 184 casos elaborada por el Gobierno.

El primero en responder fue el jefe comunal de Graneros, Marcelo Miñañir.

Desde el Gobierno “se nos ha notificado que en nuestra comuna tendríamos cerca de nueve niños” vinculados con el caso, por lo que “hemos estado trabajando arduamente junto a nuestro equipo de Educación y la Oficina Local de la Niñez para llegar a conocer su paradero”.

“Hoy, hemos encontrado a dos de ellos, que están en nuestro colegio municipal, y seguiremos trabajando con todo el compromiso para conocer el paradero del resto de los niños”, afirmó.

En Estación Central se encontraron siete menores

Por su parte, el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz (en la foto), informó que en su comuna se encontraron siete menores haitianos.



“La Oficina Local de la Niñez de Estación Central, al igual como las del resto del país, se encuentra en un proceso de verificación respecto al listado de niños haitianos enviados por la Subsecretaría de la Niñez”, indicó en un video.



Añadió que “están escolarizados y a cargo de un tutor, pero en condición de pobreza, están hacinados, pero tienen donde dormir”.