Qué hacer en Viña del Mar: descubre los mejores lugares para disfrutar el matcha en la Ciudad Jardín

Si te preguntas qué hacer en Viña del Mar y quieres descubrir lugares distintos para disfrutar esta preparación japonesa, la Ciudad Jardín cuenta con cafeterías que ofrecen desde recetas tradicionales hasta innovadoras combinaciones con frutas, especias y otros ingredientes.

A continuación, te mostramos algunos de los mejores lugares para probar matcha en sus diferentes versiones en Viña del Mar.

Qué hacer en Viña del Mar: cafeterías para probar matcha ceremonial japonés

Hidalgo House

Dirección: Av Agua Santa Nº37, Esquina Álvarez, Viña del Mar.

Esta cafetería destaca por trabajar con matcha importado directamente desde Uji, Japón, una de las zonas más reconocidas del mundo por la calidad de este tradicional té verde.

En su carta encontrarás distintas preparaciones elaboradas con matcha ceremonial japonés, entre las que destacan el Hot Matcha Latte, Iced Matcha Latte, Salted Maple Matcha Latte y el Strawberry Matcha Latte.

Además, el local también ofrece la posibilidad de comprar su matcha en polvo para preparar bebidas en casa y disfrutar de un auténtico ritual japonés desde cualquier lugar.

Trío Cafetería

Dirección: 9 Nte. 751, Viña del Mar, Valparaíso.

Entre sus opciones destaca el Matcha Latte, preparado con matcha y leche, ideal para quienes prefieren disfrutar el sabor tradicional de esta bebida japonesa. También cuentan con el Iced Matcha Latte, que puede personalizarse con sabores como vainilla, caramelo, frambuesa, caramelo salado o chocolate blanco.

Para quienes buscan algo diferente, una de las preparaciones más llamativas es el Iced Bana Matcha, que combina matcha, canela y una suave espuma fría de plátano, logrando una mezcla cremosa y refrescante.

Además, la cafetería permite elevar la experiencia reemplazando el matcha grado barista por matcha grado ceremonial, una alternativa de mayor pureza y sabor más intenso para quienes buscan qué hacer en Viña del Mar.

Qué hacer en Viña del Mar: versiones frutales y creativas para los amantes del matcha

El Pasaje

Dirección: 9 Nte. 907, 2529001 Viña del Mar, Valparaíso

Entre sus opciones más populares se encuentra el clásico Matcha Latte, preparado con té verde pulverizado y leche. Además de su versión fría, el Iced Matcha Latte, ideal para los días más cálidos. También ofrece el Matcha Chai Latte, una combinación de matcha con especias como jengibre, canela, cardamomo y pimienta, aromatizada con vainilla.

Para quienes prefieren sabores frutales, la carta incluye el Iced Berry Matcha, elaborado con una base de berries macerados, y el Iced Mango Matcha, que mezcla matcha con mango y leche, logrando una alternativa refrescante y diferente.

Fast Not Junk

1)Director: Av. Libertad 988, Viña del Mar, Valparaíso.

2)Director: Av. San Martín 459, Viña del Mar, Valparaíso.

3)Director: Segu, Quinta 262, Viña del Mar, Valparaíso.

Si buscas qué hacer en Viña del Mar y quieres probar distintas versiones de matcha, su propuesta se centra desde el matcha clásico hasta nuevas innovaciones. En su menú se encuentra el Matcha Latte, disponible caliente o helado. Mientras que para quienes prefieren opciones más frutales destacan el Strawberry Matcha, Mango Matcha, Pitaya Matcha y Açaí Matcha, todos preparados con purés de frutas naturales y bebida vegetal o láctea.

Además, el local ofrece alternativas más innovadoras como el Matcha Coconut, elaborado con agua de coco y crema de coco espumada, el Matcha Protein Shake, que combina matcha con proteína y frutas, y el Matcha Mule, una refrescante mezcla de matcha ceremonial, ginger beer, zumo de limón y un toque de merkén.