Trump dice que se tomó foto con Meloni “por pena”: “Yo no suplico”, respondió la primera ministra de Italia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, protagonizaron un llamativo encuentro a raíz de una fotografía juntos durante la cumbre del G7 que, según el mandatario, aceptó hacerse porque Meloni le daba “pena”.

Una declaración que la jefa del gobierno italiano rechazó en redes sociales, donde ha aseguró que Italia “no suplica”.



Trump realizó estos comentarios en declaraciones al programa italiano “L’Aria che tira”. “Me rogó que me tomara una foto con ella. Me dio pena”, aseguró Trump. Meloni, añadió que “tenía muchísimas ganas” de hacerse una foto con él, circunstancia que no tendría por qué haber aceptado. “Pero me dio pena”, reiteró el mandatario.



Meloni respondió con un video publicado en redes sociales en el que declaró su “asombro” ante unas declaraciones “completamente inventadas” de Donald Trump.



“No sé por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus propios aliados. No es la primera vez que ocurre. Solo puedo decir que es decepcionante que no tenga la misma determinación con los enemigos de Occidente, con los enemigos de Estados Unidos. Pero una cosa hay que recordar: ¡Italia y yo no suplicamos”, indicó Meloni.



La primera consecuencia diplomática ha sido el anuncio del ministro de Exteriores italiano de que suspendió un viaje previsto a Estados Unidos los días 21 y 22 de junio tras las “graves y ofensivas palabras del presidente Trump hacia la primera ministra Giorgia Meloni”, que “ofenden a toda Italia”.