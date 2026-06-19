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¿Dónde están los niños haitianos?

(Dra. María Victoria Peralta, Premio Nacional de Educación y académica Universidad Central): Son muy importantes todas las medidas que se están tomando de parte del Ejecutivo, Legislativo y Poder Judicial, pero parece que una vez más llegamos tarde. Urge el encuentro de estos niños, niñas y jóvenes, y atenderlos integralmente y con amor, por el derecho que tienen a ello, pero también por la dignidad de nuestro país, que es lo último que nos va quedando.

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¿Dónde están los niños haitianos?

Dra. María Victoria Peralta, Premio Nacional de Educación y académica Universidad Central.

Todo lo que hemos ido conociendo sobre la noticia del ingreso de una cantidad no determinada de niños, niñas y jóvenes haitianos, no puede catalogarse sino como increíble y vergonzosa.  Somos un país que nos preciamos de “poner a los niños primero” y que hemos firmado todo tipo de acuerdos internacionales a favor de ellos como la Convención de los Derechos del niño, pero los hechos muestran lo contrario.

Podríamos mencionar muchas situaciones que lo evidencia, como los 109 años que llevamos esperando el cambio de la Ley de Salas Cunas y que seguimos en la discusión sin darnos cuenta de que estamos hablando de un derecho de los bebés a tener una formación oportuna y pertinente a su etapa, más allá del aporte al mundo laboral. Esperando que ello se solucione “ahora” y dignamente, la situación de los niños haitianos y de los migrantes en general.

¿Cómo puede ser que entren “legalmente” niños y niñas haitianos en cantidades, con tutores extraños y luego desaparezcan parte importantes de ellos, como lo han evidenciado las iniciales búsquedas actuales, y lo más relevante:  cuál es su destino y situación actual?

Podemos imaginarnos todo tipo de destinos, desde prostitución, trabajo infantil, adopciones ilegales, venta de órganos, etc. ¿Qué es todo esto si no, una “nueva trata de esclavos” en pleno siglo de la Inteligencia Artificial? ¿Será porque son descendientes de africanos con escasos recursos materiales, sin un apoyo y control legal serio de su país de origen, y al parecer también del nuestro?

Son muy importantes todas las medidas que se están tomando de parte del Ejecutivo, Legislativo y Poder Judicial, pero parece que una vez más llegamos tarde. Urge el encuentro de estos niños, niñas y jóvenes, y atenderlos integralmente y con amor, por el derecho que tienen a ello, pero también por la dignidad de nuestro país, que es lo último que nos va quedando.

Dra. María Victoria Peralta, Premio Nacional de Educación y académica Universidad Central.

Source Texto: María Victoria Peralta/Foto: Aton (Referencial)
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