Padre y su hija de 4 años mueren tras volcamiento de bote en Calbuco

Un padre y su hija de cuatro años fallecieron la noche del jueves tras un accidente marítimo ocurrido en Calbuco, Región de Los Lagos. La emergencia se registró en el sector de Isla Puluqui y es investigada por las autoridades.

El alcalde de Calbuco, Marco Silva, confirmó la tragedia a través de sus redes sociales. Allí informó que “con mucha pena, lamento informar que se ha confirmado el fallecimiento de don Claudio Alejandro Villarroel Balcazar de 43 años. Junto a su pequeña hija de 4 años de edad Maira Anaís Villarroel Coñocar, en un accidente marítimo al abordar un bote auxiliar de su lancha“.

El jefe comunal manifestó sus condolencias a la familia afectada y anunció apoyo municipal en la zona. En ese contexto, señaló que “comparto el dolor de la familia y de toda la Isla Puluqui, nuestra ambulancia y personal está en el lugar a completa disposición de la familia”. Por ello “he instruido que se desplace nuestra lancha y la coordinación de todos los equipos de la Delegación de Puluqui”.

Asimismo, indicó que la “Armada de Chile está llevando todo el procedimiento y esperamos que los cuerpos sean trasladados a Calbuco, para ser llevados al Servicio Médico Legal (SML)”.

Por otra parte, precisó que “la Fiscalía de Calbuco ha encomendado a Labocar las pericias del accidente”.

Finalmente, sostuvo que “siento en el corazón una profunda tristeza por esta tragedia y nuestras condolencias a la Familia Villarroel Coñoecar. Calbuco hoy está de luto y los acompañamos con profundo respeto”.

Cómo ocurrió el accidente en Isla Puluqui

El hecho se produjo en el sector San Ramón, específicamente en Punta Lenqui, en Isla Puluqui. Según explicó el alcalde a Radio Biobío, la familia había acudido a realizar labores de mantención a una embarcación.

La autoridad detalló que el accidente ocurrió “cuando una familia fue a desaguar su lancha a medio, y al regresar, en un bote auxiliar, al abordarlo, el bote se dio vuelta y cayeron al mar las personas: don Claudio Alejandro Villarroel Balcázar, de 43 años; su hija, Mayra Anaís Villarroel Coñuecar, y la señora Marcia Coñuecar, logrando sobrevivir la señora Marcia Coñuecar, y ahogándose, hasta el momento -es la información que tenemos- don Claudio y la pequeña de 4 años“.

Sobreviviente

La madre de la menor logró sobrevivir al accidente. Tras la emergencia, fue derivada a un centro asistencial para evaluar su estado de salud.

En relación con el procedimiento, Silva afirmó que “actualmente el procedimiento lo lleva la Armada de Chile. En este momento los cuerpos están en la playa de Punta Lenqui. Está la ambulancia de nuestro operativo de Isla Puluqui en el sector”.

Además, agregó que “la señora Marcia probablemente sea trasladada con el operativo de Servicio de Salud hacia Calbuco. Los cuerpos van a ser rescatados por el Servicio Médico Legal en Calbuco, conforme al procedimiento que lleva la Armada de Chile”.

El alcalde también señaló que “es una noticia que está actualmente en desarrollo, porque estamos esperando el pronunciamiento de la Fiscalía, que ha ordenado las pericias se lleven a cabo a través de la Labocar de Carabineros de Chile”.

Decretan duelo comunal tras la tragedia

El municipio anunció que decretará duelo comunal debido al impacto que generó el accidente en la zona. La medida busca acompañar a la familia y a la comunidad afectada.

En ese sentido, Silva explicó que el “equipo de la Delegación Municipal de Isla Puluqui está en el lugar. Hemos desplazado también una lancha para la familia, y también hemos pedido ayuda a la barcaza de Puluqui, de Naviera Puelche, para que también esté a cargo si es que hay que hacer algún traslado médico por el estado de shock que vive actualmente la madre de la niña fallecida y su marido“.

Asimismo, expresó que “es una noticia que impacta profundamente a Calbuco y que en estos momentos provoca profundo dolor y consternación dentro de la Isla Puluqui y, por supuesto, de toda la comuna de Calbuco. Nosotros como municipio, aparte de acompañar a la familia, mañana vamos a decretar luto comunal por esta tragedia“.

Circunstancias del accidente

Respecto a las circunstancias del accidente, agregó que “nosotros la información que tenemos hoy es que esta es una lancha propiedad de la familia, que ellos fueron a sacar el agua porque la nave estaba fondeada, la nave mayor, y al volver a tierra, se suben al bote auxiliar de la lancha, y ese bote auxiliar se desestabiliza, caen las personas al agua y no es posible que ellas puedan sobrevivir a ese accidente“.

Finalmente, el capitán de Puerto de Calbuco, Jaime Mansilla, indicó que “lo que se nos informó a través de testigos, es que estas personas habrían subido a bordo de una embarcación para efectuar mantención y achicar la embarcación”.

El oficial agregó que “sacar el agua del interior (de la nave en cuestión), y en el traslado (a bordo) de un bote a remo, al parecer se habría volcado la embarcación cuando estaban saliendo de la embarcación mayor a la playa. Estas embarcaciones quedan fondeadas, entonces las personas se trasladan en botes a remo”.

Hasta el cierre de esta información, la sobreviviente ya había sido trasladada a un centro asistencial. En paralelo, la Armada esperaba la llegada de Labocar para realizar las diligencias correspondientes y gestionar el traslado de los cuerpos al SML.