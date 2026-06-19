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Brasil buscará su primera victoria: Programación de este viernes en el Mundial 2026 y dónde ver todos los partidos

La Verdeamarela enfrentará a Haití con la misión de sumar sus primeros 3 puntos en el Grupo C. Además, Paraguay irá en búsqueda del mismo objetivo en su zona.

Leonardo Medina
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Brasil buscará su primera victoria: Programación de este viernes en el Mundial 2026 y dónde ver todos los partidos

Un total de cuatro atractivos partidos se disputarán este viernes 19 de junio en el Mundial 2026, en el marco de la segunda fecha del Grupo C y D. 

La acción comenzará a las 15:00 horas, con el duelo entre el local EEUU y Australia en Seattle por el Grupo D. Ambos lideran dicha zona con 3 puntos. 

Posteriormente será el turno de Escocia y Marruecos a las 18:00 horas, en el Grupo C. El elenco europeo tiene 3 puntos, mientras que los africanos cuentan con una unidad. 

A las 20:30 horas se medirán Brasil y Haití en este mismo grupo. La Verdeamarela, con 1 punto, buscará su primera victoria del torneo, desafiando al colista (0) de su zona.  

Por último, Paraguay, que también irá en búsqueda de su primer triunfo, jugará con Turquía a las 23:00 horas. Los dos equipos vienen de caer en sus estrenos en el Grupo D. 

Programación y dónde ver los partidos:

  • Estados Unidos vs. Australia, 15:00 horas, fecha 2 Grupo D. Lumen Field, Seattle | Transmisión: Chilevisión, DSports, DGO y Paramount+
  • Escocia vs. Marruecos, 18:00 horas, fecha 2 Grupo C. Gillette Stadium, Boston | Transmisión: Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+
  • Brasil vs. Haití, 20:30 horas, fecha 2 Grupo C. Lincoln Financial Field, Filadelfia | Transmisión: DSports, DGO y Paramount+
  • Turquía vs. Paraguay, 23:00 horas, fecha 2 Grupo D. Levi’s Stadium, San Francisco | Transmisión: DSports, DGO y Paramount+
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Source Texto: La Nación/Foto: X
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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