Lo Espejo: detienen a dos sujetos por homicidio de un extranjero en medio de un enfrentamiento armado

Detectives de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI detuvieron a dos jóvenes chilenos de 18 y 19 años. Ambos están acusados de participar en el homicidio de un ciudadano venezolano ocurrido en la comuna de Lo Espejo.

El crimen se registró el pasado 24 de abril. Según la investigación, la balacera ocurrió en la intersección de Avenida Padre Hurtado con Pasaje 21, en la población José María Caro.

Ese día, la víctima se desplazaba en motocicleta. Lo acompañaba un ciudadano colombiano al momento de los hechos.

De acuerdo con los antecedentes reunidos por la PDI, los ocupantes de la motocicleta fueron interceptados por los imputados. Estos se encontraban junto a un tercer individuo.

Tras el encuentro se produjo un intercambio de disparos. El ciudadano venezolano recibió heridas de gravedad y falleció producto del ataque.

Luego de la balacera, los presuntos autores escaparon del lugar. A partir de ese momento se iniciaron diversas diligencias para identificarlos y ubicarlos.

Prisión preventiva para los imputados

El fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Roberto Contreras, señaló que “conforme a las diligencias decretadas por el Ministerio Público a la Policía de Investigaciones, en particular por la Brigada de Homicidios Sur, se logró la detención de dos de estos tres sujetos, quienes fueron puestos a disposición del tribunal”, recogió Emol.

Asimismo, indicó que “se les formalizó por homicidio calificado y porte ilegal de arma de fuego. Y conforme a la solicitud del Ministerio Público, se decretó que la libertad de estos imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y determinó el régimen cautelar de prisión preventiva por un plazo de 110 días”.

Los dos detenidos quedaron sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva. El tribunal estableció un plazo de investigación de 110 días.

Por su parte, el subprefecto Jimmy Lira, de la Brigada de Homicidios Sur, explicó que “gracias a la investigación realizada por esta unidad, que incluyó el trabajo científico técnico del sitio del suceso, la recolección de abundante evidencia y obtención del testimonio de testigos, entre otras diligencias, se estableció la participación directa de ambos imputados en el hecho, quienes habrían disparado a la víctima por una disputa por control territorial a raíz del tráfico de estupefacientes”.