Revés para Marité Matus: el abogado que la defendía contra Camilo Huerta renunció

Marité Matus enfrentó un inesperado revés judicial en la antesala de la audiencia previa contra su ex esposo, Camilo Huerta. La empresaria sufrió la renuncia de Klaus Alexander, quien hasta ahora ejercía como su abogado defensor en la causa de divorcio culposo.

La situación fue dada a conocer en el programa “Hay que decirlo”, de Canal 13. En ese espacio se entregaron detalles sobre el cambio en la representación legal de la ex esposa de Arturo Vidal.

Cabe recordar que la audiencia fue reprogramada para agosto de este año, luego de una decisión acordada por la defensa de Marité Matus.

Según explicaron en el programa, la salida de Alexander no obedecería a diferencias con la influencer. La principal razón sería la distancia geográfica, ya que el profesional reside actualmente en España.

Al respecto, la periodista Cecilia Gutiérrez señaló que “Yo creo que la favorece, porque era poco fluido que tuviera un defensor en España”.

La comunicadora también aclaró que “él la va a seguir asesorando en todo lo que quiera, porque son amigos hace años”.

Marité Matus mantiene representación legal

Pese a la renuncia de Alexander, Marité Matus no quedó sin defensa jurídica. Así lo aseguraron durante la emisión del programa de espectáculos.

En ese contexto, Gissella Gallardo explicó que su amiga continúa contando con asesoría legal para enfrentar el proceso judicial.

“La Marité no está sin abogado, esta decisión la tomaron en conjunto”, explicó.

El caso judicial entre Marité Matus y Camilo Huerta se originó luego de que la empresaria presentara una querella por injurias.