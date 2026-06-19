Pablo Longueira anuncia que será secretario general de la UDI en lista única encabezada por Jorge Alessandri

El exministro Pablo Longueira anunció este viernes que competirá como secretario general de la UDI en una lista única, encabezada por el diputado Jorge Alessandri.

Esta decisión despejó la posibilidad de volver a liderar el partido y abrió paso a un consenso que busca evitar divisiones internas.

Longuera comunicó la determinación a través de una carta dirigida a los militantes de la colectividad. Informó que ambos anunciarán oficialmente la conformación de la lista desde el Memorial de Jaime Guzmán, consignó Radio Biobío.

“Él irá de presidente y yo en la Secretaría General”, señaló Longueira.

Agradeció el respaldo recibido durante los últimos meses y a los que se reinscribieron en la colectividad. “Fue vital para lograr este esfuerzo de que la UDI sea una sola y vuelva a sus raíces”, indicó.

En su mensaje, Longueira explicó que hace algunos meses conversó con Jorge Alessandri porque -según dijo- consideraba que su retorno a la presidencia del partido no era lo más conveniente.

“Hace un par de meses hablé con él, porque yo estimaba que no era el óptimo para la UDI que yo la volviera a presidir. No buscaba proyectarme a nada, solo que la UDI volviera a ser la UDI Popular que Jaime soñó”, afirmó.

Detallo que tras una serie de conversaciones terminó ofreciéndole al parlamentario asumir la conducción de la colectividad, acompañándolo desde la Secretaría General.

“Este miércoles, en nuestra tercera conversación, le ofrecí que presidiera la UDI y que, si aceptaba, yo lo acompañaría en la SG”, indicó.

Con ello, la elección interna del gremialismo se encaminaría hacia una lista única, en una señal de unidad partidaria impulsada por el propio exsenador.