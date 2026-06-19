Lo que se sabe de la supuesta cirugía cardíaca de Luis Miguel en Nueva York: club de fans hizo un desmentido

La salud de Luis Miguel volvió a generar atención mediática esta semana tras una publicación que asegura que el cantante estaría hospitalizado en Nueva York. Sin embargo, toda la información difundida hasta ahora tiene un único origen: una exclusiva publicada por la revista española Semana.

El medio especializado en celebridades afirmó el 17 de junio que el artista mexicano habría sido ingresado en el Hospital Mount Sinai tras someterse a una “delicada cirugía cardíaca”. A partir de esa publicación, numerosos medios de América Latina, Estados Unidos y España replicaron la noticia.

Pese a la amplia difusión, el caso ha estado marcado por versiones contrapuestas. Por ello, resulta clave diferenciar entre lo reportado, lo confirmado y lo desmentido.

La publicación señaló textualmente: “La revista Semana ha podido conocer en exclusiva que el cantante permanece hospitalizado en un centro en la Gran Manzana después de haber pasado por quirófano. Por suerte, la evolución está siendo plenamente favorable, lo que indica que no tendrá ningún impedimento en abandonar el hospital en cuestión cuando los profesionales lo crean pertinente”.

Según el reporte, Luis Miguel estaría internado en el Hospital Mount Sinai de Nueva York. Además, habría estado acompañado por su pareja, la diseñadora y empresaria española Paloma Cuevas.

No obstante, la revista no entregó detalles concretos sobre la intervención médica. El artículo menciona una “cirugía cardíaca”, pero no especifica el tipo de procedimiento realizado.

El nombre de Valentín Fuster surge en el reporte

Tras la publicación, Jorge Borrajo, director de Semana, amplió la información durante una aparición en televisión. En esa instancia aseguró que el cantante “está supervisado por un equipo de alto nivel, liderado por el cardiólogo español Valentín Fuster, una eminencia a nivel mundial”.

Valentín Fuster es una de las figuras más reconocidas de la cardiología internacional. Actualmente dirige Mount Sinai Heart y cuenta con una destacada trayectoria académica y científica.

Sin embargo, es importante precisar que esa información no aparece en la nota original de Semana. Tampoco ha sido corroborada por fuentes independientes hasta ahora.

Una de las reacciones más llamativas surgió desde el club de fans oficial del cantante. La agrupación “Luis Miguel The Idol” rechazó públicamente el reporte sobre la supuesta hospitalización.

A través de Instagram, la organización difundió un mensaje en el que pidió a los seguidores no compartir la información. Según diversos medios, el comunicado señaló: “Queremos pedirles a todos los seguidores y páginas de fans que, por favor, eviten difundir, ya que son fake news”.

La declaración contradice directamente la versión publicada por Semana. Hasta ahora, no existe información concluyente que permita determinar cuál de las dos posturas es correcta.

El silencio del entorno del cantante

Otro elemento relevante es la ausencia de declaraciones oficiales. Ni Luis Miguel ni su equipo de representación han emitido comentarios sobre el tema.

Tampoco se han pronunciado sus canales corporativos, su discográfica ni los responsables de sus giras. Ese hermetismo coincide con la política de privacidad que el artista ha mantenido durante décadas.

La falta de confirmación oficial ha provocado que la conversación pública dependa principalmente de filtraciones, reportes periodísticos y versiones extraoficiales.

Esta no es la primera vez que circulan especulaciones sobre la salud del intérprete durante 2026. A finales de mayo ya habían aparecido versiones sobre una supuesta hospitalización en Estados Unidos.

En aquella ocasión, la revista ¡Hola! citó a personas cercanas al músico para descartar la información. El medio sostuvo que “no existía información oficial que respaldara ese rumor”.

La existencia de versiones contradictorias en un corto período obliga a tomar los reportes con cautela. Un rumor descartado en mayo no necesariamente invalida una situación distinta en junio, pero sí exige prudencia.

Paloma Cuevas sí ha sido vista en Nueva York

Uno de los antecedentes que sí cuenta con coincidencia entre varios medios es la presencia de Paloma Cuevas en Nueva York durante estos días.

La diseñadora española mantiene una relación con Luis Miguel desde 2023. Diversas publicaciones sostienen que ha estado acompañándolo en territorio estadounidense.

No obstante, su presencia en la ciudad no constituye una prueba de que el cantante haya sido sometido a una cirugía cardíaca. Se trata de un antecedente circunstancial, pero no de una confirmación médica.

Luis Miguel prepara una nueva gira mundial

Mientras persisten las dudas sobre su estado de salud, el cantante mantiene anunciadas fechas para una nueva gira internacional durante 2026.

Luis Miguel, nacido en Puerto Rico en 1970 y nacionalizado mexicano, es considerado una de las figuras más exitosas de la música en español. A lo largo de su carrera ha vendido millones de discos y ha obtenido múltiples premios Grammy y Latin Grammy.

Además, su gira 2023-2024 se convirtió en la más taquillera de la historia para un artista latino, según cifras difundidas por la industria musical.