La lectura como motor de cambio: Fundación FEIZH lanza programa de fomento lector para estudiantes de La Pintana

La Fundación Educacional Isidora Zegers de Huneeus (FEIZH) conmemoró este jueves 18 de junio su décimo aniversario con el lanzamiento oficial de su nuevo programa de fomento lector y la presentación del libro “La Arboleda de Isidora Zegers de Huneeus”.

La ceremonia reunió a autoridades nacionales, regionales, miembros de la comunidad educativa y representantes de la institución. Fue un encuentro donde la música, la historia y la educación se entrelazaron para dar vida a una celebración cargada de simbolismo.

Hubo, además, memorables interpretaciones musicales a cargo de los propios niños y niñas del Colegio Bicentenario Jorge Huneeus Zegers de La Pintana. Acompañados por una impecable presentación en piano de la Fundación Factoría Musical.

Entre las autoridades presentes estuvo Magdalena Plant, jefa de la División de Educación General del Ministerio de Educación, quien asistió en representación de la ministra María Paz Arzola, impedida de concurrir por haber sido citada a sesionar ante la Comisión de Educación del Senado.

Conocer el legado de Isidora Zegers

Durante el hito, moderado por la rectora del Colegio Jorge Huneeus Zegers, Maritza Contreras, la presidenta de FEIZH, Alejandra Huneeus, explicó que el proyecto nació de una inquietud profunda por conocer y relevar el legado de Isidora Zegers. Figura central en la identidad de la institución. Destacando el minucioso proceso detrás de la obra, que comenzó con una investigación histórica, continuó con la adaptación literaria y culminó en una propuesta visual diseñada para acercar esta historia al mundo escolar con una mirada cercana y significativa.

“Estábamos creando una herramienta para acercar la lectura, la historia y el sentido de pertenencia a nuestros estudiantes y a nuestra comunidad educativa”, señaló la presidenta de la fundación. Añadió que el libro y el programa de fomento lector buscan proyectar ese patrimonio hacia las nuevas generaciones. “Esperamos que cada niño y niña que lo lea descubra que la cultura importa, que la educación transforma vidas y que cada persona tiene la capacidad de aportar algo valioso a nuestra sociedad”, afirmó Huneeus.

“La lectura no es una asignatura, es el cimiento de todo aprendizaje”

La relevancia de situar la lectura en el centro del proceso educativo fue uno de los ejes de la jornada. Al respecto, Magdalena Plant subrayó el valor transversal de esta destreza en el aula. “La lectura no es una asignatura, es el cimiento de todo aprendizaje”, expresó.

Destacó que leer abre oportunidades en todas las áreas del conocimiento. “Cuando un niño aprende a leer con solidez, cuando una niña comprende un texto que le habla de su realidad o de otras realidades, algo transforma su interior”, añadió. Sostuvo que el libro representa “un viaje a otros lugares, a otras vidas, a otras formas de pensar”.

Plant agradeció a la FEIZH por abrir este espacio de encuentro en torno al aprendizaje profundo. Manifesto que el desafío actual “no es inventar actividades que parecen súper creativas. Es volver a lo esencial de los aprendizajes: aprender, conocer y entender a otros”.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, valoró la labor educativa de la institución y la manera en que esta iniciativa dialoga con los desafíos del país. “Creo profundamente en los valores que inspiran el trabajo que se desarrolla en este establecimiento”, manifestó.

Definió la gestión escolar del Colegio Jorge Huneeus Zegers como “una obra de amor”. Relevó el papel de las familias en la formación integral de niñas, niños y jóvenes.

Una mujer adelantada a su tiempo

El sustento técnico e histórico de la obra estuvo a cargo de la historiadora Tamara Fernández, responsable del libro, quien abordó la figura de Isidora Zegers desde su aporte al mundo de la música y al desarrollo cultural del país. En su alocución explicó que su legado revela a una mujer adelantada a su tiempo, capaz de abrir caminos en ámbitos tradicionalmente restringidos.

“Demuestra que muchas de las barreras que se ponen delante de nosotros se logran abatir con esfuerzo, constancia, pasión y amor por lo que hacemos”, señaló la investigadora, agregando que Isidora Zegers “abrió las puertas a las mujeres en el mundo del arte”, destacando su energía, generosidad y compromiso con la cultura.

Hacia el cierre de la ceremonia, la presidenta de la Fundación dedicó un reconocimiento especial a Mónica Andrade por su rol fundamental en la coordinación del proyecto desde sus inicios.

Andrade, en tanto, subrayó la relevancia de este proyecto como una manera de “rescatar la memoria, fortalecer el vínculo con la identidad institucional y acercar la lectura a las nuevas generaciones desde una experiencia significativa y compartida”, sostuvo.

La jornada concluyó con un llamado a seguir fortaleciendo la lectura, la memoria y la identidad como pilares de una educación transformadora, consolidando un homenaje que unió patrimonio, arte y comunidad en torno a una historia que sigue proyectándose con fuerza hacia el futuro.