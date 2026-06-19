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“El primer convocado home office”: La llamativa frase de Lula sobre la presencia de Neymar en el Mundial

El presidente brasileño ironizó con la situación que enfrenta el delantero, quien debido a la recuperación de su lesión muscular, todavía no ha podido sumar minutos en la cita planetaria.

Leonardo Medina
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“El primer convocado home office”: La llamativa frase de Lula sobre la presencia de Neymar en el Mundial

El presidente de Brasil, Lula da Silva, sorprendió este viernes tras lanzar una llamativa frase sobre la convocatoria de Neymar en el Mundial 2026. 

Durante un acto oficial en la ciudad de Belo Horizonte, el mandatario ironizó con la situación del delantero, quien todavía no ha podido sumar minutos en el torneo. Todo esto, debido a que se está recuperando de su lesión muscular. 

“Neymar ni está jugando. Neymar es el primer convocado home office en el mundo”, comentó Lula, luego de que un niño expresara su fanatismo por el jugador del Santos. A la vez, el jefe de Estado indicó que esa broma la había visto en un posteo en internet. 

Por su parte, y aprovechando de hablar de tecnología, añadió: “Algún día montaremos una selección con Inteligencia Artificial en la que incluiremos a once Pelés”.

Consignar que Brasil, luego de empatar 1-1 con Marruecos, jugará este viernes (20:30 horas) ante Haití, por la segunda fecha del Grupo C. 

Neymar no estará presente en el encuentro, y se espera que pueda sumar minutos en el duelo de la última fecha con Escocia.

Neymar no viajará y se perderá el partido de Brasil ante Haití en el Mundial 2026
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Source Texto: La Nación/Foto: X
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