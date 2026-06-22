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Uruguay de Bielsa empató ante la sorprendente Cabo Verde y se complicó en el Mundial 2026

Los charrúas resignaron un empate 2-2 frente a un histórico elenco africano, que después de este resultado y la igualdad con España en el debut, ratificó su puesto como la revelación de la cita planetaria.

Leonardo Medina
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Uruguay de Bielsa empató ante la sorprendente Cabo Verde y se complicó en el Mundial 2026

El Uruguay de Marcelo Bielsa se enredó en el Mundial 2026. La Celeste no pudo con la sorprendente Cabo Verde y empató 2-2 en un vibrante partido disputado en Miami, por la segunda fecha del Grupo H. 

Los charrúas llegaban al encuentro con la obligación de ganar, después de haber empatado 1-1 con Arabia Saudita en el debut. El cuadro africano, en tanto, quería seguir haciendo historia en su primera Copa del Mundo, tras la igualdad sin goles con España en la primera fecha. 

La Celeste dominó las acciones en un inicio, controlando el balón en territorio rival. Sin embargo, pese a generar ocasiones de peligro, no lograba materializar sus chances. 

Y después de resistir durante los 20’ primeros minutos la presión uruguaya, el elenco caboverdiano sorprendió una vez más a todo el mundo del fútbol. 

Kevin Pina ejecutó un tiro libre desde larga distancia y convirtió un verdadero golazo con un disparo rasante (21’), aprovechando un error en la barrera uruguaya. El tanto fue el primero en la historia de Cabo Verde en un Mundial. 

El equipo de Bielsa no bajó los brazos y mantuvo su intensidad para ir en búsqueda del empate. Eso sí, la apertura de la cuenta le dio cierta confianza al cuadro africano, que incluso inquietó a la defensa charrúa. 

No obstante, cerca del final del primer tiempo, Uruguay sacó a relucir su jerarquía para dar vuelta el marcador. 

Primero, Rodrigo Bentancur cabeceó dentro del área, el tiro dio en el vertical y Maximiliano Araújo apareció con una palomita para igualar las acciones (43’). Luego, Araújo pivoteó un centro, Agustín Canobbio quedó frente al portero Vozinha y empujó el balón, anotando el 2-1 (45+6’).

En el segundo tiempo, la Celeste siguió controlando el partido, aunque sin ejercer un dominio claro. Pero nuevamente, los “Tiburones Azules” tendría algo que decir…

Fue así como a los 61’, el recién ingresado Helio Varela robó un balón y, ante la mala salida de Fernando Muslera, quien falló en su intento de cortar la jugada, definió con el arco vacío y consiguió el 2-2. 

A los 68’ Araújo anotaba el tercero de los uruguayos, pero fue anulado por una posición de adelanto que fue ratificada por el VAR. Después el encuentro fue de ida y vuelta, con Uruguay teniendo varias opciones, y un Cabo Verde que provocaba serio peligro con el contragolpe.

Finalmente, el marcador no se movió y la selección liderada por Marcelo Bielsa se complicó en el torneo, de cara a la última fecha de la fase de grupos. Uruguay quedó en el segundo lugar del Grupo H, con 2 puntos, las mismas unidades que Cabo Verde. España lidera con 4 y Arabia Saudita es colista con 1.

En la última fecha, Uruguay desafiará a España, y Cabo Verde se verá las caras con Arabia Saudita. Ambos duelos se disputarán en simultáneo el viernes 26 de junio, a partir de las 20:00 horas.

Los goles:

Source Texto: La Nación/Foto: X
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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